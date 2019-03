Luis Enrique: "No me sorprendió la destitución de Benítez"

Luis Enrique ha comparecido en rueda de prensa antes del partido de octavos de Copa del Rey del Barcelona ante el Espanyol. El técnico ha hablado sobre el despido de Benítez y la llegada de Zidane:

"No me sorprendió la destitución de Benítez. Es un tema habitual en el fútbol moderno. La cadena siempre se rompe por el mismo eslabón. No tengo opinión sobre el Zidane entrenador. No le conozco".

Llegan Arda y Vidal

"Arda Turan y Aleix Vidal están muy bien. No sé cuántos minutos, pero ambos participarán en el partido de mañana"

Nuevo enfrentamiento ante Espanyol

"Me espero un partido muy parecido al que vimos en Cornellà. Intentaremos mejorar lo que podamos mejorar. No valoré lo que hizo el Espanyol el otro día en caliente, y me moría de ganas. No lo voy a hacer ahora en frío. Hicimos muy buen partido en Cornellà. Generamos siete ocasiones muy claras y tuvimos siutaciones como para ganar"

El Atleti, en la terna

"Nunca he descartado al Atlético de Madrid. Cada año pierden jugadores importantes pero se refuerzan bien"

¿Ter Stegen o Claudio Bravo?

"Soy un entrenador que no se rige por parámetros normales. ¿Quién ha dicho que tiene que jugar un portero u otro? Se trata que los porteros estén preparados para cualquier partido que pueda haber. No le he garantizado a ningún portero el puesto de titular. Igual que a ningún jugador".