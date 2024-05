Luis Enrique: "¿Fracaso si no pasamos? Una pregunta muy española... ¡Vamos a lo negativo!"

El PSG recibe este martes al Borussia Dortmund en la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League y tras el 1-0 del duelo de ida en Alemania. El equipo parisino necesita una victoria por un gol para forzar la prórroga y un triunfo por al menos dos goles para pasar directamente a la gran final de Wembley del próximo 1 de junio. El conjunto francés ya remontó ante el Barcelona tras caer en la ida de cuartos (2-3) en París y Luis Enrique confía en que sus jugadores volverán a obrar la remontada, esta vez ante el Dortmund.

"Yo siempre pienso que mi equipo va a ganar. El objetivo no es ganar por dos goles, es ganar. Si pensamos que hay que marcar dos goles nos parecerá que está muy lejos. Hay que marcar uno y entonces la eliminatoria estará igualada", apuntó el entrenador asturiano en la previa de la semifinal de Champions.

Respecto a cómo prevé que jugará el Borussia Dortmund, Luis Enrique admitió que el 1-0 de la ida es "un hándicap" con el que tendrán que lidiar.

"Ese es siempre el hándicap. ¿Qué partido se va a dar? Qué partido se va a dar va siempre en función del resultado. Yo sé el partido que vamos a intentar jugar. Y luego el resultado marcará la actitud del rival. Normalmente, en este tipo de partidos, hay un equipo que está eliminado, cuando empiece el PSG. Y si eso cambia, la actitud del partido puede cambiar. Nuestra mentalidad es la de ganar el partido. El objetivo es ser mejor que el rival, generar más ocasiones y ganar el partido. No va a cambiar nuestra mentalidad", detalló Luis Enrique.

"La afición estará a tope con nosotros, como lo ha estado todo el año"

Ante la pregunta de si una eliminación sería un fracaso, el entrenador asturiano ha apuntado a que esa mentalidad es muy española.

"Esta es una pregunta muy española, muy en vuestro estilo. Vamos a lo negativo... ¿Qué puede ser lo peor? ¿Qué no pasemos, no? Continúa la vida, saldrá el sol, cuando sale el sol en París es maravilloso. Si no pasamos a la final, aplaudiremos al rival aunque no lo merezca, le felicitaremos, nos levantaremos jodidos, pero con orgullo y pensando en que 'me levanto otra vez y lo vuelo a intentar'. Ese es el objetivo", explicó Luis Enrique.

El técnico español subrayó la importancia que tendrá la afición del Parque de los Príncipes que comparó con la alemana del partido de ida en Dortmund.

"Su papel va a ser vital, como ha sido toda la temporada. Tenemos la garantía plena de que la afición estará a tope con nosotros, como lo ha estado todo el año, sobre todo cuando más los necesitamos. El ambiente de Dortmund fue bonito, espero que aquí también lo sea", deseó Luis Enrique.

