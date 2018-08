Lopetegui: "Los jugadores importantes son los que están, los que no están no lo son"

SACAR EL MÁXIMO PROVECHO DE SU PLANTILLA

El entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, ha querido dejar claro que sólo le preocupa la competición y que él "no dudaría de esta plantilla". Por otra parte, no ha querido desvelar por quien se decantará en la portería ya que "no hay una fórmula mágica" para decidirlo.