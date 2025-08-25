Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La foto viral de Lamine Yamal en el cumpleaños de Nicki Nicole

¿Romance confirmado? El jugador del Barcelona y la cantante argentina compartieron una imagen sonrientes en la celebración del 25 cumpleaños de la artista.

El futbolista del Bar&ccedil;a Lamine Yamal

El futbolista del Barça Lamine YamalGetty

Lamine Yamal y Nicki Nicole ya no esconden su posible relación. El futbolista del Barcelona ha publicado este lunes en Instagram una fotografía junto a la cantante argentina, en la que ambos aparecen sonrientes con un pastel sobre la mesa para celebrar el 25 cumpleaños de la artista.

No es la primera vez que la pareja aparece en las páginas de sociedad. A principios de agosto, medios del corazón aseguraron que habían sido vistos besándose en una discoteca. Días después, tras la primera jornada de LaLiga, fueron fotografiados paseando por las calles de Mónaco. Esta último publicación en redes confirma, como mínimo, la buena sintonía entre ambos.

Las palabras del padre de Lamine

No obstante, ni Lamine Yamal ni Nicki Nicole han confirmado una relación sentimental. Por su parte, el padre del futbolista evitó pronunciarse: "Estas cosas son tonterías, son cosas de niños. Yo voy a estar mirando con quién está saliendo... No. La gente se merece un poco de privacidad. No voy a estar detrás de mi hijo como un sapo", declaró a los medios.

La vida personal del delantero azulgrana ha sido protagonista en varias ocasiones. Su reciente fiesta por su 18º cumpleaños generó polémica por la contratación de personas con enanismo y chicas de imagen. Al margen de ello, el Barça deposita su confianza en él como nuevo dorsal 10, un rol de liderazgo en la temporada 2025-26.

