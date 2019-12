Leo Messi sobre Cristiano Ronaldo: "Admito que me dolió cuando me igualó a Balones de Oro"

El jugador del FC Barcelona Leo Messi fue nombrado mejor jugador del año en la gala que la UEFA organizó el lunes en el Teatro Châtelet de París. El futbolista argentino recogió su sexto Balón de Oro en su trayectoria profesional, logrando romper el empate con Cristiano Ronaldo, que cuenta hasta el momento con cinco galardones. Messi ha concedido una entrevista a France Football en la que ha hablado sobre el futbolista portugués asegurando que le dolió cuando Cristiano empató con él a Balones de Oro.

“Por un lado, me gustaba tener cinco y ser el único. Cuando Cristiano me igualó, admito que me dolió un poco, ya no estaba solo en la cima. Pero en ese momento él tenía mérito de llevarse el Balón de Oro y yo no podía hacer mucho más", ha explicado el argentino en la entrevista como ganador para France Football.

Leo Messi ha expresado además que la rivalidad entre Cristiano Ronaldo y él continuará mientras sigan en activo hasta el final de sus carreras. "Que dos jugadores de este nivel estén en concurrencia durante tantos años, es algo inusual", ha confesado. Además, el futbolista ha asegurado que ha recibido ofertas de otros clubes, sobre todo de Inglaterra, pero que hasta el momento no se ha dado el caso de que quiera abandonar el FC Barcelona.

También ha hablado sobre su futuro y ha confesado que se siente bien a día de hoy y no piensa en dejar el fútbol. "Poco a poco, estoy recuperando el ritmo del inicio de temporada. Jugaré hasta que el físico me diga que no puedo jugar más. Amo jugar al fútbol e intentaré prolongar el placer el máximo tiempo posible", ha señalado el futbolista.

El argentino asegura, además, no arrepentirse de nada de su carrera cuando es preguntado por cuántos Balones de Oro cambiaría por un Mundial con su selección nacional. "Me gustaría ganar algo más con Argentina. Es un sueño, pero el destino es el que Dios me ha donado. El futuro no es ganar un séptimo Balón de Oro, para mi el futuro es mañana", ha concluido.