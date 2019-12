Messi, tras recibir su sexto Balón de Oro: "Se acerca el momento de la retirada"

Leo Messi ha sido finalmente el ganador del Balón de Oro de 2019. El futbolista argentino se ha alzado con su sexto galardón en París, en el Théâtre du Châtelet de París.

El jugador argentino ya ganó el The Best el pasado mes de septiembre y consiguió su sexta Bota de Oro.

Su emotivo discurso

Así fue su discurso: "Me acuerdo que para mi primer Balón de Oro vine a París con 22 años, con mis tres hermanos, era algo increíble, ahora 10 años después estoy en un momento diferente, muy especial en mi vida personal con mi mujer y mis tres hijos, que me acompañan junto con mi hermano y un sobrino. Como decía mi mujer en el mensaje, en todo este tiempo nunca dejé de soñar, de seguir queriendo crecer, de seguir mejorando día a día y sobre todo disfrutando del fútbol. Gracias a Dios puedo hacer lo que amo desde que tenía uno o dos años y Dios quiera que me queden varios años más para seguir disfrutando. Soy consciente de la edad que tengo y estos momentos se disfrutan muchísimo más porque se va acercando el momento de la retirada y es difícil. Repito, si bien me quedan varios años más, en estos momentos parece que el tiempo vuela y que pasa todo muy rápido. Espero seguir disfrutando del fútbol, de mi familia, de los rivales y de esta vida que tengo"

Se impone a CR7, Mané o Van Dijk

Los 176 periodistas que participan en la votación se han decantado por al astro culé. Un año en el que Leo ha sido más prolífico en lo individual que en lo colectivo, ya que en este aspecto únicamente ganó LaLiga.

El futbolista culé confirmó todos los pronósticos, que le situaban como gran favorito al trofeo, y se impuso por delante del central holandés del Liverpool Virgil van Dijk, del delantero senegalés de ese mismo equipo Sadio Mané y del propio Ronaldo.