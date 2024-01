Laporta se pronuncia por primera vez tras anunciar Xavi Hernández su marcha del Barça

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, ha pronunciado este domingo sus primeras palabras después de que Xavi Hernández anunciara en la noche de ayer y tras la derrota 3-5 ante el Villarreal que dejará de ser entrenador del Barça a final de temporada (30 de junio).

Laporta: "Acepto que se vaya en junio porque es una leyenda culé"

El club catalán ha publicado un vídeo en sus redes sociales del presidente analizando la decisión de Xavi: "Me comunicó que a final de temporada se iría, que quería acabar la temporada, y es una fórmula que acepto porque es él quien me la propone: es una leyenda del barcelonismo. Es una persona honesta y actúa con toda dignidad. Lo acepto porque sé que su compromiso será máximo", empezó diciendo ante la televisión del equipo.

"La Liga está difícil pero tenemos que darlo todo para intentar ganar la Champions"

Enseguida se refirió a las opciones que puede tener el Barça de ganar la Liga, ahora a 10 puntos del Real Madrid: "La Liga está difícil, pero evidentemente no está aún perdida. Se tiene que luchar para quedar lo más arriba posible sin descartar ganarla. Se tiene que poner todo lo que tenemos para intentar ganar la Champions. Vamos paso a paso. Con compromiso, más carácter, sin perder la concentración, con el entrenador dándolo todo... podemos lograr los objetivos. A nivel deportivo, no nos están saliendo las cosas como esperábamos. Las expectativas no se están cumpliendo y hay que revertir la situación", sentenció Laporta antes de dirigirse directamente a los aficionados azulgranas para lanzar un mensaje de ánimo y esperanza para lo que resta de campaña.

La eliminatoria ante el Nápoles, marcada en roja

El Barcelona, de esta manera, pondrá todos los esfuerzos en intentar cuajar un gran papel en Champions tras los recientes fracasos europeos. Todos los esfuerzos del club barcelonista irán dirigidos a la máxima competición europea y han marcado en rojo la eliminatoria de octavos ante el Nápoles (ida el 21 de febrero).

No se pueden permitir despistes en Liga

No obstante, antes tendrán que disputar cuatro partidos de Liga (Osasuna, Alavés, Granada y Celta) en los que intentarán recortar distancia respecto a Real Madrid o Girona, o al menos, no perder mucha distancia para que Atlético y Athletic no les superen en la clasificación.