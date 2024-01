Xavi estalla contra el arbitraje en pleno partido tras un penalti no pitado al Barça: "¡Es una vergüenza!"

Locura absoluta en Montjuic. El Barcelona de Xavi Hernández ha vuelto a caer por segundo partido consecutivo (eliminación copera ante el Athletic) tras perder 3-5 ante el Villarreal en uno de los mejores partidos de lo que llevamos de Liga. Un encuentro loco en el que los grogets se llegaron a poner 0-2 (Gerard en el 41' y en el 54' Ilias), y cuando todo parecía que los culés iban a volver a pinchar, el Barça sacó garra y reaccionó remontando y anotando 3 goles en apenas 10 minutos.

Pero aún quedaba partido y varios goles, los visitantes no se dieron por vencidos y empataron a la contra con un golazo de Gonçalo Guedes, fue pocos minutos después cuando los de Xavi se fueron con todo arriba en busca de los tres puntos y tras un centro dentro del área Martínez Munuera pitó penalti tras impactar el balón en la mano de Comesaña, una acción que poco después fue revisada por el VAR y el árbitro de campo decidió anularla al ser involuntaria ante la desesperación de los catalanes, el partido estaba 3-3...

Xavi explota: "Es una vergüenza"

La indignación se apoderó del estadio azulgrana y concretamente de Xavi Hernández, que no daba crédito a la decisión de Munuera y que reaccionó muy enfadado ante la cámara de televisión para terminar exclamando "es una vergüenza, una vergüenza...".

"Al final me van a sancionar"

"Al final me van a sancionar. Analizarlo vosotros... no quiero generar más polémica. Sin excusas, pero esa jugada marca el partido. El cuarto árbitro me dice que es penalti claro. Munuera se ha ido al monitor y ha dicho que no. No quiero hablar más, ahí están las imágenes", dijo Xavi a Dazn tras el partido.

Tras el no penalti, el desenlace para el Barça fue fatal, este debió dejar tocados a los locales y el Villarreal aprovechó el desorden y los nervios de su rival para ganar y sentenciar el partido a la contra. El 3-4, obra de Sörloth, define a la perfección lo que es este equipo, un auténtico manejo de nervios en defensa y es que hasta en tres ocasiones pudieron y tuvieron que despejar un balón que no dejaba de merodear por el área. Pero no supieron, algo que esta vez no perdonó el noruego y que costó dos puntos a los de Xavi.

Con este gol en el 99 (añadieron 8 y el partido se fue hasta el 112) no le quedaba otra al Barcelona que volver a ir con todo a por el gol del empate, pero el desorden y la desesperación era tal que ocurrió todo lo contrario, perdió el balón en el centro del campo y Gonçalo Guedes, con la banda enterita para él tuvo tiempo para pensar y filtrar un pase a Morales, que llegaba sin marca de segunda línea y sin oposición alguna batió a placer a Iñaki Peña. Al final, lo de casi siempre para el Barça en esta Liga, derrota, otra sangría en defensa y un adiós casi definitivo a la competición doméstica. Eso sí, Xavi y los aficionados culés terminaron indignados con el árbitro.

A 10 del Madrid en Liga

La diferencia en la tabla clasificatoria empieza a hacer mella en Can Barça, el Madrid, con la victoria tras remontada en Las Palmas, es primero con 54 puntos, el Girona segundo con 2 puntos menos (juega mañana y tendrá un partido más) y el Barça, con 44, ya se aleja a 10 de los merengues. Si el Atlético y el Athletic ganan esta jornada se pondrían por delante. Se vienen horas convulsas en Barcelona.