Xavi Hernández anuncia que dejará el Barça a final de temporada

Xavi Hernández ha hecho oficial en la rueda de prensa posterior a la derrota por 3-5 ante el Villarreal que dejará de ser entrenador del FC Barcelona a final de temporada.

"Quiero anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador del Barcelona. Lo tenía decidido hace unos días, pero creo que es el momento. El club necesita un cambio de dinámica. Como culé, pensando en el club, en los jugadores... Los futbolistas estarán más tranquilos. Pensando como culé, como hombre de club, me marcho el 30 de junio", ha empezado diciendo el catalán.

El catalán ha anunciado en plena rueda de prensa y delante de los periodistas que tras la dura derrota ante el Villarreal se ha reunido de urgencia con Joan Laporta: "Hemos estado reunidos, ha sido una conversación muy humana. Al presidente el estimo mucho. Pienso que es el momento y que es la mejor situación para el club. Es momento de un cambio de rumbo y de dinámica, sobre todo, para los jugadores".

La leyenda del club azulgrana ha pronunciado unas palabras duras de escuchar para cualquier aficionado culé, asegurando que el Barça "mejorará cuando él se vaya": "Pienso que podemos luchar LaLiga, a pesar de estar a 10 puntos. Creo que destensa todo, siento que tengo que irme el 30 de junio y que es bueno para el club. El primer año me decían que no servía de entrenador, es la sensación que tengo de que el club va a mejorar con mi marcha como entrenador. La dinámica es muy negativa y no tengo explicación... No recuerdo un partido más cruel en mi carrera (Barça 3-5 Villarreal)", siguió comentando el de Tarrasa.

El entrenador de 44 años ha puntualizado que ha tomado esta decisión "por el bien de su club": "Normalmente soy así de tranquilo. Creo que estoy haciendo lo mejor para todo el mundo. He pensado en el club, en el presidente, en Deco y sobre todo en los jugadores, que necesitan un cambio de dinámica. No se merecen esta situación. Así, sin más. Pensándolo con mi mujer, con mi hermano, con el staff... con naturalidad. No quiero ser un problema para el Barcelona, es lo último que quiero ser. La gran solución pasa por dejar de ser entrenador el 30 de junio. Lo he ido meditando", sentenció Hernández.