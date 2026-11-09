Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal, bajas para el duelo de la Nations League ante República Checa

Primeros contratiempos para Luis de la Fuente antes incluso de comenzar hoy la concentración para los partidos de la Nations League ante República Checa e Inglaterra. Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal serán baja para el primer partido en Praga y se incorporará "en los próximos días" a la concentración de Las Rozas.

En el caso de Lamine Yamal, el extremo de Rocafonda presenta molestias en la rodilla derecha tras el duelo de este domingo en el Metropolitano.

Por su parte, Mikel Oyarzabal está aquejado de gripe, por lo que también se perderá el primer duelo de esta semana ante el combinado checo.

De esta forma, tanto Lamine Yamal como Mikel Oyarzabal se perderán el partido del jueves ante la República Checa de la Liga de Naciones y la previsión es que se incorporen a la concentración "en los próximos días para estar disponibles para enfrentarse a Inglaterra en el estadio Metropolitano", programado el próximo domingo, día 15, según ha informado este lunes la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Ante las molestias sufridas en el partido disputado anoche en el estadio Metropolitano, Lamine Yamal se ha sometido a unas pruebas y "se ha decidido que permanezca en Barcelona para seguir con su proceso de recuperación", explica la RFEF.

En el caso de Oyarzabal, "está en la fase final de un proceso gripal y terminará de recuperarse en San Sebastián". Según la RFEF, "los servicios médicos de la RFEF están en permanente contacto con los doctores de ambos clubes para seguir día a día la evolución de los dos internacionales".

Dos partidos para certificar el primer puesto de grupo

La selección española de fútbol, actual campeona del mundo, es líder del Grupo C con 12 puntos, tres por delante de Inglaterra, y ya clasificada para los cuartos de la Nations League. Este jueves 12 de noviembre se medirán a Chequia en Praga y el domingo 15 recibirán a Inglaterra en el Metropolitano.

Luis de la Fuente ofreció la lista de 27 convocados para estos dos partidos el pasado viernes, con las novedades de Jacobo Ramón, Álvaro Valles, Marc Roca y Ander Barrenetxea.