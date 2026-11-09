Antena 3 Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

Nations League

Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal, bajas para el duelo de la Nations League ante República Checa

El extremo culé sufre molestias en la rodilla derecha y el delantero txuri-urdin presenta un proceso gripal.

Lamine Yamal se lamenta tras una ocasión en el Metropolitano

Lamine Yamal se lamenta tras una ocasión en el Metropolitano Reuters

Publicidad

Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
Publicado:

Primeros contratiempos para Luis de la Fuente antes incluso de comenzar hoy la concentración para los partidos de la Nations League ante República Checa e Inglaterra. Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal serán baja para el primer partido en Praga y se incorporará "en los próximos días" a la concentración de Las Rozas.

En el caso de Lamine Yamal, el extremo de Rocafonda presenta molestias en la rodilla derecha tras el duelo de este domingo en el Metropolitano.

Por su parte, Mikel Oyarzabal está aquejado de gripe, por lo que también se perderá el primer duelo de esta semana ante el combinado checo.

De esta forma, tanto Lamine Yamal como Mikel Oyarzabal se perderán el partido del jueves ante la República Checa de la Liga de Naciones y la previsión es que se incorporen a la concentración "en los próximos días para estar disponibles para enfrentarse a Inglaterra en el estadio Metropolitano", programado el próximo domingo, día 15, según ha informado este lunes la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Ante las molestias sufridas en el partido disputado anoche en el estadio Metropolitano, Lamine Yamal se ha sometido a unas pruebas y "se ha decidido que permanezca en Barcelona para seguir con su proceso de recuperación", explica la RFEF.

En el caso de Oyarzabal, "está en la fase final de un proceso gripal y terminará de recuperarse en San Sebastián". Según la RFEF, "los servicios médicos de la RFEF están en permanente contacto con los doctores de ambos clubes para seguir día a día la evolución de los dos internacionales".

Dos partidos para certificar el primer puesto de grupo

La selección española de fútbol, actual campeona del mundo, es líder del Grupo C con 12 puntos, tres por delante de Inglaterra, y ya clasificada para los cuartos de la Nations League. Este jueves 12 de noviembre se medirán a Chequia en Praga y el domingo 15 recibirán a Inglaterra en el Metropolitano.

Luis de la Fuente ofreció la lista de 27 convocados para estos dos partidos el pasado viernes, con las novedades de Jacobo Ramón, Álvaro Valles, Marc Roca y Ander Barrenetxea.

Todo el fútbol español parará este fin de semana en el minuto 9 en homenaje a Jesús de Miguel

Habrá homenaje de todo el fútbol español a Jesús de Miguel

Publicidad

Deportes

Lamine Yamal se lamenta tras una ocasión en el Metropolitano

Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal, bajas para el duelo de la Nations League ante República Checa

Carlos Alcaraz, en la final de este domingo en París ante Shelton

Carlos Alcaraz buscará en Turín algo que sólo han firmado Federer, Djokovic, Murray y Sinner

Ben Shelton felicita a Alcaraz tras la final del Rolex París Masters

Shelton se sincera tras caer ante Alcaraz en la final de París: "Con la velocidad de Carlos, sientes la presión de..."

Fermín celebra uno de sus dos goles ante el Atlético de Madrid
LaLiga

Fermín castiga los 'regalos' de Julián Álvarez y mantiene al Barça en el liderato

Alcaraz posa con Shelton en la entrega de trofeos del Masters de París Bercy
Tenis (7-6 y 7-5)

Alcaraz se cobra la venganza ante Shelton y se une a David Ferrer como el único español en ganar París Bercy

Kang in Lee y Raphinha, jugadores de Atleti y Barça
LaLiga

Atlético de Madrid - Barcelona: Horario, alineaciones OFICIALES y dónde ver el partido de LaLiga en directo

Los dos primeros de la Liga se enfrentan en el Metropolitano en un duelo que decidirá el liderato. Consulta la hora, los onces OFICIALES y dónde ver el Atlético-Barcelona.

Valverde celebra su gol ante el Valencia
LaLiga (0-3)

El Madrid toma Mestalla, profundiza en la herida del Valencia y mete presión a Barça y Atlético

Los de Mou golean al Valencia 0-3 con otro derechazo de Valverde para abrir la lata y goles de Güler y Mbappé en un partido muy tenso en el que los blancos perdonaron una goleada de escándalo. El Madrid duerme segundo, empatado a puntos con los culés, antes del Atleti-Barça en el Metropolitano.

Enric Gallego, capitán del CD Tenerife

El Heliodoro de Tenerife llora la muerte de Jesús de Miguel en un emotivo homenaje con la presencia de todo el fútbol español

Alcaraz celebra la victoria ante Ruud en París Bercy

Alcaraz fulmina a Ruud y jugará la final de París Bercy ante Shelton, futuro pupilo de Ferrero

La jugadora de golf fallecida por el impacto de un rayo

Muere Aeya Pradubyart, jugadora de golf de 15 años, tras ser impactada por un rayo en pleno torneo

Publicidad