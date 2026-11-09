Carlos Alcaraz buscará en Turín algo que sólo han firmado Federer, Djokovic, Murray y Sinner

Con el título del Rolex París Masters bajo el brazo, Carlos Alcaraz pone ya rumbo a Turín para la disputa de las Nitto ATP Finals. La antigua Copa Masters es un de los pocos títulos que aún se le resisten al tenista de El Palmar, quien a sus 23 años aglutina récord tras récord. El año pasado alcanzó la final y solo Jannik Sinner pudo frenar al español en su intento de coronarse maestro en el torneo que reúne cada final de año a las ocho mejores raquetas del mundo, pero con el de San Cándido fuera de juego por su lesión de rodilla, el pupilo de Samu López se presenta como el gran favorito en tierras italianas.

Y es que Alcaraz acumula dos títulos (Viena y París) en tan solo dos semanas, con una racha de diez victorias consecutivas bajo techo y la sensación de que es el jugador más fresco de todos los que jugarán entre el 15 y el 22 de noviembre en Turín.

"Verme favorito es una cosa que creo que es perjudicial para mí mismo. Vamos a intentar no pensar en ello. Iremos para estar lo más cómodo posibles, tener las mejores sensaciones y salir a por todas, a competir y estar todo lo mejor mentalmente que podamos. Vamos a intentar cuidarnos día a día físicamente para poder estar en condiciones y en forma para poder afrontarlo. Como he dicho, quedan dos semanas muy importantes y muy bonitas que tengo por delante, que las vamos a disfrutar", indicó Alcaraz tras superar a Shelton en la final del Rolex París Masters.

El récord que puede lograr Alcaraz en Turín

Carlos Alcaraz podría convertirse en el quinto jugador en la historia del tenis en ser campeón de al menos un torneo ATP500, ATP Masters 1000, Grand Slam y Nitto ATP Finals en una misma temporada. Hasta la fecha solo cuatro jugadores han logrado este registro: Federer, Djokovic, Murray y Sinner.

Según recuerda la ATP, Roger Federer lo logró en 2010, Andy Murray en 2016 y Jannik Sinner en 2024 y 2025. Mención aparte para un Novak Djokovic que lo firmó en cinco temporadas: 2012, 2013, 2014, 2015 y 2022.

Las Nitto ATP Finals se jugarán en Turín del 15 al 22 de noviembre y los ocho tenistas clasificados son Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe y Rafa Jódar. Los dos jugadores suplentes serán Alex de Miñaur y Taylor Fritz.