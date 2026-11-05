Todo el fútbol español parará este fin de semana en el minuto 9 en homenaje a Jesús de Miguel

El fútbol español se unirá este fin de semana para rendir homenaje a Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife fallecido el pasado martes a los 30 años tras sufrir un fuerte golpe durante el partido frente al FC Andorra. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), LaLiga y Liga F han anunciado una serie de actos de recuerdo que se celebrarán en los estadios durante la jornada del 6 al 9 de noviembre, con un emotivo homenaje que incluirá camisetas especiales, ofrendas florales, minutos de silencio y la interrupción de los encuentros en el minuto 9.

Las tres instituciones han acordado mantener prácticamente toda la jornada de competición, pese a la petición de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) de suspender los partidos tras la tragedia. Sin embargo, han decidido impulsar un homenaje conjunto bajo el lema 'Siempre en nuestro recuerdo', con el objetivo de que clubes, futbolistas, árbitros y aficionados puedan despedir al delantero de forma unida.

"Las tres instituciones, junto a clubes y futbolistas, han acordado un conjunto de acciones para que todo el fútbol español le recuerde de forma unida en cada estadio, bajo el lema 'Siempre en nuestro recuerdo'", han señalado en un comunicado conjunto.

Todo se parará en el minuto 9

Uno de los momentos más significativos del homenaje llegará durante los propios encuentros. En el minuto 9, en referencia al dorsal que vestía Jesús de Miguel, los árbitros detendrán los partidos y los videomarcadores proyectarán un vídeo dedicado al futbolista fallecido. Tras este nuevo momento de recuerdo, los encuentros se reanudarán con normalidad.

Los actos comenzarán antes del pitido inicial. Los jugadores titulares de ambos equipos saltarán al terreno de juego entremezclados, vistiendo una camiseta especial con el dorsal 9 y el lema 'Siempre en nuestro recuerdo'. Junto a los árbitros, formarán un semicírculo abrazados alrededor del punto del campo en el que se produjo la jugada que precedió al fallecimiento del delantero.

Los capitanes serán los últimos en incorporarse y depositarán una ofrenda floral en memoria del futbolista. A continuación, se guardará un minuto de silencio mientras los videomarcadores y otros soportes de los estadios muestran una imagen de Jesús de Miguel. El acto finalizará con un aplauso conjunto de jugadores y aficionados.

Además, el minuto de silencio se extenderá a todas las competiciones de ámbito nacional organizadas por la RFEF y Liga F que se disputen durante esos días, para que el recuerdo alcance también a las categorías inferiores del fútbol español.

Homenaje especial en el Heliodoro

El CD Tenerife también organizará un acto de despedida en memoria de su futbolista. Será el sábado 7 de noviembre, a las 18:00 horas locales, en el estadio Heliodoro Rodríguez López, donde los aficionados blanquiazules podrán reunirse para rendir su particular homenaje al delantero.

La ceremonia estará abierta a toda la afición y podrá seguirse en directo a través del canal LaLiga Hypermotion, el canal oficial de YouTube de LaLiga y los canales de la RFEF.

Se tratará de uno de los actos más emotivos de un fin de semana marcado por el recuerdo a Jesús de Miguel, cuya muerte ha provocado una profunda conmoción entre sus compañeros, clubes y aficionados de todo el país.

Se juega pese a la petición de la AFE

La decisión de mantener los encuentros ha llegado después de que la Asociación de Futbolistas Españoles solicitara suspender la jornada como muestra de respeto hacia el jugador fallecido. Finalmente, la RFEF, LaLiga y Liga F han optado por celebrar la mayoría de los partidos previstos, aunque cuatro encuentros no se disputarán.

Los partidos aplazados son el Granada CF-CD Tenerife, el FC Andorra-RCD Mallorca y el CD Castellón-SD Eibar, además del Costa Adeje Tenerife-Deportivo Alavés de la Liga F Moeve.

Las instituciones han explicado que el objetivo de los actos programados es rendir un homenaje colectivo al futbolista, respetando las distintas sensibilidades que han surgido tras su fallecimiento.

"Entendiendo y respetando las distintas sensibilidades expresadas en estos momentos de dolor, la voluntad es que toda la familia del fútbol profesional pueda recordar al jugador con el respeto, la dignidad y el reconocimiento que merece", han señalado.