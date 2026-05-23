LaLiga
LaLiga hoy, en directo: ¡Girona y Mallorca descenderían a Segunda; Celta a Europa League y Getafe a Conference!
Esta noche se disputan nueve partidos a las 21:00 en los que se decidirá dos puestos de descenso y los equipos que jugarán Conference y Europa League. Sigue la jornada unificada en la web de Antena 3 Deportes.
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La última jornada de LaLiga 2025-2026 dictaminará los dos últimos equipos (Mallorca, Girona, Elche, Levante y Osasuna) que acompañarán al Oviedo a Segunda División de cara a la próxima temporada, además de los puestos de Europa League (solo Real Sociedad lo tiene asegurado) y Conference League.
Los nueve partidos
- Alavés - Rayo
- Celta - Sevilla
- Espanyol - Real Sociedad
- Getafe - Osasuna
- Girona - Elche
- Mallorca - Oviedo
- Betis - Levante
- Real Madrid - Athletic
- Valencia - Barcelona
¡Sigue los nueve partidos en DIRECTO!
Recuerda que puedes seguir los nueve partidos de forma simultánea (21:00) en vivo y en directo aquí, en la parte inferior de esta noticia, con el resultado y la última hora.
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⚽❌ ¡¡GOL ANULADO AL ESPANYOL!!
⚽ ¡¡¡GOOOOL DE ILAIX MORIBA PARA EL CELTA!!!
¡Se la come un poco el portero del Sevilla pero el balón termina dentro! OJO porque podría anularse por un rifirrafe previo entre jugadores de ambos equipos. Se revisará seguro. Si se valida certificaría su plaza para Europa League.
⚽ ¡¡¡GOOOOL DEL GIRONA!!! 1-1
¡Empata el conjunto catalán en el arranque de la segunda parte! ¡GOOOL DE ARNAU! ¡No le vale lógicamente! Pero queda muchísimo por delante. El Elche tampoco lo tiene asegurado claro.
🔴 ¡¡VUELVE EL FÚTBOL A LOS NUEVE PARTIDOS!!
¡Arrancan las segundas partes!
⏱️ ¡AL DESCANSO TODOS LOS PARTIDOS!
¡GOLAZO DE GURUZETA al filo del descanso en el Bernabéu! Con estos resultados bajarían Mallorca y Girona, en ese orden. El Celta jugaría Europa League y el Getafe la Conference.
- Alavés 1-0 Rayo
- Celta 0-0 Sevilla
- Espanyol 0-1 Real Sociedad
- Getafe 0-0 Osasuna
- Girona 0-1 Elche
- Mallorca 1-0 Oviedo
- Betis 1-1 Levante
- Real Madrid 2-1 Athletic
- Valencia 0-0 Barcelona
⚽ ¡¡¡EL LEVANTE EMPATA ANTE EL BETIS!!! 1-1
¡Si antes lo decimoooos! El Levante empata el partido ante el Betis con el gol de Espí y sigue asentando su permanencia. Un resultado que, por supuesto, condena más todavía al Mallorca.
⚽ ¡¡¡GOOOOOOL DEL MALLORCA!!! ¡Se pone al rojo vivo el descenso!
¡Pablo Torre adelanta a los baleares ante el Oviedo! Con esta victoria cumple con su parte, pero se salvaría el Levante por el enfrentamiento directo entre ambos. Los bermellones perdieron en el Ciutat la semana pasada... Por lo tanto, no le vale, necesita que pierda el Elche...
⚽ ¡¡GOLAZOOO DE BELLINGHAM!! 2-0
¡Golazo del inglés en el Bernabéu! ¡Los blancos parece que terminarán esta temporada ganando!
⚽ ¡¡¡QUÉ AUTÉNTICO GOLAZO DE ÁLVARO RODRÍGUEZ!!! Girona 0-1 Elche
¡Se adelantaaaa el Elche en Montilivi! ¡El Girona se complica mucho más la vida! ¡Qué maniobra del ex del Madrid! Controló de espaldas con dos toques y sin dejarla caer golpea con la zurda para poner el balón en la escuadra. Los ilicitanos están más que salvados con este resultado. Aunque todo puede cambiar.
¡LO QUE HA SACADO ADRIÁN SANMIGUEL!
¡De no creer lo que acaba de fallar el Levante! Qué parada de Adrián a mano cambiada. ESPECTACULAR.
¡Pausa de hidratación en los partidos!
Sí, estamos en mayo y ya se paran los partidos por calor... Pero es normal, las temperaturas son insoportables pese a estar a última hora de la noche.
⚽ ¡¡MARCAAA LA REAL EN CORNELLÁ!!
¡Goool de Oskarsson! La Real, que tiene asegurada plaza de Europa League, ocupa además el octavo puesto que da acceso a esta competición europea. De momento, pocos goles en estos nueve partidos.
¡Pasado el euador de las primeras partes... ACTUALIZAMOS RESULTADOS!
¡25 minutos de la primera parte! Así van los 9 partidos de LaLiga.
- Alavés 1-0 Rayo
- Celta 0-0 Sevilla
- Espanyol 0-0 Real Sociedad
- Getafe 0-0 Osasuna
- Girona 0-0 Elche
- Mallorca 0-0 Oviedo
- Betis 1-0 Levante
- Real Madrid 1-0 Athletic
- Valencia 0-0 Barcelona
¡Perdona Balde para el Barça!
¡Clarísimaaa! Perdonó el lateral del Barça con su pierna buena... También lo hizo en varias ocasiones Hugo Duro con anterioridad. Muy movidito el partido en Mestalla.
⚽ ¡GOOOL DEL ALAVÉS ante el Rayo! 1-0
¡Marca Toni Martínez para los vitorianos! No hay nada en juego en este partido pero a quién le amarga una victoria... Y además, el Rayo está con la cabeza en Leipzig, donde se juega el próximo miércoles todo un título europeo ante el Crystal Palace en la final de la Conference League.
⚽ ¡¡GOOOOL DE GONZALO PARA EL REAL MADRID!! (1-0)
¡Asistencia espectacular de Dani CARVAJAL... y qué definición de la perla madridista! Qué manera de aprovechar cada minuto con la camiseta blanca.
¡Pide roja el Espanyol!
No lo ve así el colegiado, que saca amarilla cuando el jugador perico encaraba portería prácticamente solo... Los pericos luchan por Europa ojo... Y eso que certificaron su permanencia la jornada pasada.
⚽ ¡¡GOOOL DEL BETIS!!
¡Se adelantan los béticos con el tanto de Abde! Ojo, empieza muy mal el Levante, que está inmerso en la lucha por mantener la categoría... Eso sí, de momento no entra en descenso.
¡¡TODO LISTO!! ¡ARRANCAN LOS NUEVE PARTIDOS DE LA ÚLTIMA JORNADA DE LALIGA!
🚨 ¡¡RUEDA EL BALÓN EN LOS NUEVE CAMPOS DE PRIMERA DIVISIÓN!! 🚨 ¡Aquí iremos contando los goles, la última hora y cómo va avanzando la clasificación en directo, especialmente en el descenso y en los puestos europeos!
¡Sigue en DIRECTO la jornada 38 de LaLiga! La última de la temporada.
Estos son los 9 partidos de LaLiga de hoy
¡Los nueve partidos de la jornada 38 de LaLiga, excepto el Villarreal-Atlético de mañana domingo, se jugarán a las 21:00 de forma simultánea!
- Alavés - Rayo
- Celta - Sevilla
- Espanyol - Real Sociedad
- Getafe - Osasuna
- Girona - Elche
- Mallorca - Oviedo
- Betis - Levante
- Real Madrid - Athletic
- Valencia - Barcelona
Las opciones de Levante, Osasuna, Elche, Girona y Mallorca para salvarse
Estas son las combinaciones que salvarían a los cinco equipos que esta noche se juegan la permanencia (dos de ellos bajarán a Segunda junto al Oviedo).
- Levante, 15º con 42 puntos: mantiene la categoría si puntúa, pierde pero Girona o Mallorca no ganan o si pierde pero Girona gana y Mallorca y Osasuna caen derrotados.
- Osasuna, 16º con 42 puntos: mantiene la categoría si puntúa, o pierde pero Girona y Mallorca no ganan, o si pierde pero Girona y Mallorca ganan, pero el Levante pierde.
- Elche, 17º con 42 puntos: mantiene la categoría si puntúa, pierde pero también lo hacen Levante y Osasuna, o si pierde pero también lo hace el Levante y el Mallorca no pasa del empate como mucho.
- Girona, 18º con 40 puntos: mantiene la categoría si vence al Elche. Es el que más 'fácil' lo tiene en cuanto a matemáticas, ya que ganaría y un rival directo no puntuaría.
- Mallorca, 19º con 39 puntos: mantiene la categoría si gana y pierden Elche y Osasuna, y puntúa o gana el Levante.
¡OJO, también se despiden Carvajal, Alaba, Griezmann, Lewandowski...!
Hoy ni mucho menos son los 'importantes', pero jugadores históricos para sus clubes dicen adiós tras muuuuchos años defendiendo sus respectivas camisetas: Carvajal y Alaba en el Madrid, Griezmann en el Atlético, Lewandowski en el Barça...
Por ejemplo, Carvajal y Alaba se despedirán de su afición como titulares ante el Athletic. También el polaco en el Barça.
¿Quiénes no se juegan nada en la jornada 38 de LaLiga?
Algunos se juegan el descenso y otros Europa, mientras que hay equipos que 'pugnan' solo por posición, por ejemplo Villarreal y Atlético, que tienen 69 puntos y que se enfrentarán en el único partido que se jugará mañana domingo con el tercer puesto de Liga en juego.
Por supuesto, el Barça es campeón, el Real Madrid subcampeón y el Betis también tiene asegurada plaza de Champions. Después, Athletic, Sevilla y Alavés se encuentran en zona media sin ningún tipo de aliciente más que intercambiarse las posiciones.
¿Y los puestos de Europa y Conference League?
Solo la Real Sociedad tiene asegurada una plaza en Europa League por ser campeón de la Copa del Rey. Por lo que quedan otros dos puestos europeos restantes: uno de Europa Leagtue
Por lo tanto, Celta, Getafe, Rayo e incluso Espanyol y Valencia podrían pugnar por entrar en Europa. Increíble que equipos como Getafe, Espanyol y Valencia tengan opciones europeas apenas horas después de certificar su permanencia. Así de igualado ha estado esta Liga.
¿Qué equipos pueden bajar a Segunda División?
El Oviedo ya confirmó su descenso hace varias jornadas, y ahora mismo Mallorca y Girona bajarían a Segunda División, pero en el ajo también Osasuna, Elche y Levante. Entre estos cinco equipos se disputarán las dos plazas restantes. Salvados están ya Alavés, Sevilla, Valencia, Getafe... que tuvieron que esperar a última hora para mantener la categoría.
En unos minutos haremos cuentas para ver qué necesita cada uno para seguir en Primera División.
LaLiga hoy, en directo: los nueve partidos simultáneos de la jornada 38 con el descenso y Europa al rojo vivo
¡Buenas tardes y bienvenidos a la narración en directo de la última jornada de LaLiga 2025-2026! ¡Fecha número 28 de la competición doméstica en la que conoceremos a los dos equipos restantes que acompañarán al Oviedo en Segunda División la próxima temporada! ¡Además, también queda por decidir quien juega la Conference League y la última plaza de la Europa League!
¡Cada partido tiene su aliciente, entre esto y los jugadores que dicen adiós: Carvajal, Lewandowski, Alaba... tenemos una jornada ESPECTACULAR!
¡Recuerda que puedes vivir en DIRECTO los NUEVE PARTIDOS de forma simultánea!
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