LaLiga hoy, en directo: ¡Girona y Mallorca descenderían a Segunda; Celta a Europa League y Getafe a Conference!

La última jornada de LaLiga 2025-2026 dictaminará los dos últimos equipos (Mallorca, Girona, Elche, Levante y Osasuna) que acompañarán al Oviedo a Segunda División de cara a la próxima temporada, además de los puestos de Europa League (solo Real Sociedad lo tiene asegurado) y Conference League.

Los nueve partidos

Alavés - Rayo

Celta - Sevilla

Espanyol - Real Sociedad

Getafe - Osasuna

Girona - Elche

Mallorca - Oviedo

Betis - Levante

Real Madrid - Athletic

Valencia - Barcelona

¡Sigue los nueve partidos en DIRECTO!

Recuerda que puedes seguir los nueve partidos de forma simultánea (21:00) en vivo y en directo aquí, en la parte inferior de esta noticia, con el resultado y la última hora.

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