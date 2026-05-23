Deporte
Muere un hombre al sufrir un accidente de parapente en Àger, Lleida
El siniestro mortal ha tenido lugar este sábado sobre las 13:00.
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Un hombre ha perdido la vida este sábado tras sufrir un accidente con su parapente a un kilómetro de distancia de la zona de despegue de Àger, Lleida.
Un siniestro mortal que ha sucedido sobre las 12:58 de la mañana y del que han informado los Bomberos de la Generalitat, los cuales han activado a un helicóptero de la unidad de Medios Aéreos, con efectivos del Grupo de Actuaciones Especiales y un médico del Sistema de Emergencias Médicas.
Una enfermera que estaba cerca intentó reanimarle
Una vez han acudido al lugar de los hechos, los efectivos sanitarios comenzaron a practicar maniobras de reanimación cardio-pulmonar que había comenzado una enfermera que estaba cerca. No obstante, no pudieron hacer nada para salvarle la vida ya que el golpe fue demasiado grave.
También acudió una dotación terrestre de apoyo del parque de bomberos voluntarios de Àger, así como tres ambulancias del SEM, la Unidad de Intervención en Montaña de los Mossos d'Esquadra y dos patrullas de la policía catalana.
Precisamente hace poco menos de un mes, dos hombres murieron después de que su parapente se precipitara al suelo en el paraje de 'La Muela', en Alarilla, Guadalajara. Ambos fallecieron prácticamente en el acto.
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