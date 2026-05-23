Champions League
Pajor y Paralluelo hacen campeón de Champions al Barça por cuarta vez en su historia (4-0)
La delantera polaca se erige como heroína en la final ante el Lyon y el Barça se proclama campeón de Champions por cuarta vez en un año en el que ha ganado todos los títulos posibles. Paralluelo también marcó un doblete en la recta final.
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Año de matrícula de honor para el Barça femenino. Las jugadoras azulgranas se han proclamado campeonas de la Champions League femenina tras derrotar al Lyon por 4-0 con un doblete de la polaca Ewa Pajor y otro de Salma Paralluelo en la recta final del encuentro.
Campeonas de Liga, Copa, Supercopa y Champions
Las pupilas dirigidas por Pere Romeu ponen así la guinda a una temporada para el recuerdo en la que han ganado la Liga F, la Copa de la Reina, la Supercopa de España y la Champions League. En la Liga, además, han protagonizado una temporada histórica sin derrotas, con 124 goles a favor y solo 8 en contra en 28 partidos.
Destacó en el partido y en la competición la polaca Ewa Pajor, que ha terminado la Champions como la máxima goleadora de la competición con 11 goles, seguida de los 9 de Russo y los 8 de Putellas. En Liga anotó 16 goles y repartió cinco asistencias.
Cuarta Champions del Barça
El club azulgrana gana así la cuarta Champions League de su historia. La primera fue en la edición de 2020-21 ante el Chelsea, la segunda en la 2022-2023 ante el Wolfsburgo y la tercera ante el Lyon en la 23-24. Las azulgranas han perdido tres
(2019 y 2022 ante el Lyon y 2025 ante el Arsenal).
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