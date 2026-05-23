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Pajor y Paralluelo hacen campeón de Champions al Barça por cuarta vez en su historia (4-0)

La delantera polaca se erige como heroína en la final ante el Lyon y el Barça se proclama campeón de Champions por cuarta vez en un año en el que ha ganado todos los títulos posibles. Paralluelo también marcó un doblete en la recta final.

Las jugadoras del Bar&ccedil;a celebran un gol de Pajor

Las jugadoras del Barça celebran un gol de PajorReuters

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Año de matrícula de honor para el Barça femenino. Las jugadoras azulgranas se han proclamado campeonas de la Champions League femenina tras derrotar al Lyon por 4-0 con un doblete de la polaca Ewa Pajor y otro de Salma Paralluelo en la recta final del encuentro.

Campeonas de Liga, Copa, Supercopa y Champions

Las pupilas dirigidas por Pere Romeu ponen así la guinda a una temporada para el recuerdo en la que han ganado la Liga F, la Copa de la Reina, la Supercopa de España y la Champions League. En la Liga, además, han protagonizado una temporada histórica sin derrotas, con 124 goles a favor y solo 8 en contra en 28 partidos.

Destacó en el partido y en la competición la polaca Ewa Pajor, que ha terminado la Champions como la máxima goleadora de la competición con 11 goles, seguida de los 9 de Russo y los 8 de Putellas. En Liga anotó 16 goles y repartió cinco asistencias.

Cuarta Champions del Barça

El club azulgrana gana así la cuarta Champions League de su historia. La primera fue en la edición de 2020-21 ante el Chelsea, la segunda en la 2022-2023 ante el Wolfsburgo y la tercera ante el Lyon en la 23-24. Las azulgranas han perdido tres

(2019 y 2022 ante el Lyon y 2025 ante el Arsenal).

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