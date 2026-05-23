Enrique Riquelme presenta su candidatura a la presidencia del Real Madrid: ¿lo aceptará la Junta Electoral?

Parece que habrá elecciones a la presidencia del Real Madrid después de que la Junta Electoral del club aceptara las candidaturas de Florentino Pérez, por la mañana, y esté a la espera de aprobar o denegar la de Enrique Riquelme, que la presentó este sábado por la tarde.

Este sábado por la mañana se proclamó válida la candidatura de Florentino

Este mismo sábado el club hizo oficial por la mañana que, por "unanimidad" la Junta Electoral "proclama válida la candidatura de Florentino Pérez":

"Siendo las 12:30 horas del viernes, 22 de mayo, se presenta D. Eduardo Fernández de Blas, representante de la candidatura a presidencia del socio nº 1.484, D. Florentino Pérez Rodríguez. Que presenta a esta Junta Electoral la documentación de la candidatura... Esta Junta Electoral adopta por unanimidad el siguiente acuerdo: proclamar válida la candidatura presentada por D. Eduardo Fernández de Blas y encabezada por D. Florentino Pérez Rodríguez, de conformidad con lo que dispone el artículo 40, apartados b) y c) de los vigentes estatutos del club y traslada comunicación de aceptación a la citada candidatura a través de la dirección de correo electrónico aportada por el representante de la candidatura"

Por lo tanto, Enrique Riquelme ha presentado su candidatura este sábado por la tarde y la Junta tomará la decisión de aceptarla o no en las siguientes 24 horas. "Hoy es un día muy importante para el Madrid, después de 20 años se va a poder votar. No es una candidatura en contra de nadie, es a favor del Madrid. Tenemos un proyecto tremendamente ilusionante, serio y profesional en lo deportivo y en lo social. Es importante tener en mente al socio. Hay proyectos que les va a encartar. Pido a los socios que no tengan miedo. Que sean valientes para escuchar y decidir entre los dos proyectos que tiene en la mesa. Cuando la Junta apruebe la candidatura trabajaremos 24/7 para explicar los proyectos y que la gente pueda votar después de 20 años", dijo Riquelme a los medios.

El empresario alicantino ha conseguido el aval gracias a Andbank después del portazo de los bancos españoles. Eso sí, según ha podido saber 'Marca', para que este aval entrara en vigor se activara se necesitarían dos condiciones: que Riquelme gane las elecciones del Real Madrid y que el club registre pérdidas superiores a los 190 millones.

Las elecciones, posiblemente el 7 de junio

En cuanto al día de las elecciones a la presidencia del Real Madrid, posiblemente se celebrarían el domingo 7 de junio, o lo que es lo mismo, 15 días después de que se acepte la última candidatura a presidir el club, en este caso la de Enrique Riquelme.

Hecho inédito en el club desde 2006

Hay que tener en cuenta que han pasado 20 años desde la última vez que hubo una 'lucha' como tal por la presidencia del club merengue, fue en 2006 poco después de que dimitiera Florentino Pérez: ganó Ramón Calderón tras imponerse a los candidatos Juan Palacios, Juan Miguel Villar Mir, Lorenzo Sanz y Arturo Baldasano.

¿Qué condiciones se tienen que cumplir?

Las condiciones que ambos candidatos tienen que cumplir son las de ser socio del Real Madrid con, al menos, veinte años de antigüedad ininterrumpida para el caso del presidente (quince años los vicepresidentes y diez años el resto del equipo), y, lo más importante y difícil: presentar un preaval bancario de una entidad registrada en el Banco de España que cubra, como mínimo, el 15% del presupuesto general de gastos del club, unos 187,2 millones de euros.

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