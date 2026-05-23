Muere un participante de "Los 10.000 del Soplao" por una parada cardiorrespiratoria

Un participante de Los 10.000 del Soplao, de 57 años y natural de Burgos, ha fallecido a primera hora de este sábado mientras realizaba la modalidad de Ruta a Pie. Según ha informado la organización del evento en un comunicado en el que ha lamentado la muerte, el deportista ha fallecido como consecuencia de una parada cardiorrespiratoria durante la primera ascensión al Palo de Santa Lucía en el kilómetro 7.

El Centro de Atención a Emergencias 112 recibió el aviso poco antes de las 10 de la mañana y también movilizó hasta el lugar a agentes de la Guardia Civil. A pesar de que los servicios médicos de la prueba, junto con el helicóptero medicalizado del 112 Cantabria, se desplazaron hasta el lugar de los hechos, y practicaron maniobras de reanimación practicadas durante casi una hora, no pudieron hacer nada por salvar la vida del participante.

A raíz del trágico suceso, la organización ha decidido suspender todas las actividades de podio, entrega de trofeos y música a través de la megafonía en la meta de Cabezón de la Sal.

Cabe destacar que se trata del primer deportista que fallece en el transcurso de la prueba, que comenzó en 2007, y es uno de los eventos deportivos más multitudinarios que se celebran en la comunidad con una gran proyección nacional. Cuenta con pruebas de ultramaratón, ciclismo (bicicleta de montaña, gravel y ebike), maratón, speed trail (media maratón), ruta a pie y rutas adaptadas.

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