Kylian Mbappé, sobre el ascenso de Le Pen: "Estoy contra los extremos, llamo a los jóvenes a votar"

Kylian Mbappé, estrella de la selección francesa y capitán de 'Les Bleus', se ha pronunciado sobre la situación en Francia tras la victoria en las elecciones europeas de la ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen y animó a votar en los próximos comicios legislativos.

El nuevo jugador del Real Madrid ha hablado también sobre el comunicado de la FFF sobre las elecciones: "Lo he visto, creo que estamos en un momento crucial en nuestro país, somos ciudadanos ante todo y no podemos estar desconectados. Es una situación inédita y quiero dirigirme a la gente, sobre todo a los jóvenes, vemos a los extremos en el centro del poder y pido a los jóvenes que vayan a votar. Tenemos que identificar con los valores de este país, cada vez cuenta y espero que se haga la buena elección".

El delantero de Bondy también ha aprovechado para apoyar las palabras de Marcus Thuram, quien llamó a votar en contra el Reagrupamiento Nacional (RN) de Marine Le Pen: "Comparto los valores de Marcus, para mí no ha ido lejos. Es la libertad de expresión y me alineo con él".

"Yo estoy contra los extremos, contra las ideas que dividen. Hay jóvenes que se abstienen quiero hacerles llegar este mensaje: su voz sí cambia las cosas"

¿Llama a votar contra la ultraderecha? "Yo estoy contra los extremos, contra las ideas que dividen. Hay jóvenes que se abstienen quiero hacerles llegar este mensaje: su voz sí cambia las cosas. Quiero estar orgulloso de defender a un país que representa mis valores. Esto es más importante que el partido de mañana porque la situación del país diferente. Creo en los valores de la mezcla, la tolerancia y el respeto. Espero que el 7 de julio podamos seguir sintiéndonos orgullosos de esta camiseta".

Si ha habido una iniciativa del equipo: "Hemos hablado entre nosotros por el mensaje que se podía dar. También para proteger a los jóvenes, no hay ninguno al que le dé igual la situación, pero a los jóvenes es normal que les cueste más porque no es fácil sentarse aquí y hablar de estos temas".

Macron disolvió la Asamblea Nacional

El resultado de las elecciones europeas en Francia, con el 32% de los votos para el partido de ultraderecha Reagrupamiento Nacional (RN) de Marine Le Pen, por el 14,4 de Renacimiento, de Emmanuel Macron, provocó el anuncio el pasado domingo del presidente de Francia de la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas.

Ambas fechas coinciden con el desarrollo de la Eurocopa 2024, dependiendo del recorrido de la selección francesa en el torneo. Los octavos de final están previstos para el 30 de junio; las semifinales y la final, a partir del día 7 de julio.

"España es un gran equipo"

En cuanto a la Eurocopa 2024, Kylian coloca a España entre las favoritas al título tras su contundente victoria ante Croacia: "Es un gran equipo, que va a contar, seguro que es un equipo que va a hacer cosas buenas pero espero que no llegue lejos por el bien de Francia también".

Sobre su ausencia en los Juegos Olímpicos con la selección gala: "He hablado con el seleccionador y me ha dicho que puedo jugar en varios puestos esta vez y que no es problema. Da igual donde juegue porque estoy listo para jugar y adaptarme. Para los Juegos la posición de mi club es muy clara y entiendo que no estaré. Entiendo la postura de mi club como soy un recién llegado. Espero que ganemos los Juegos".

Francia debuta contra Austria este lunes en el Grupo D: "Hemos preparado el partido bien, es mi responsabilidad de no estar desconectados y de defender los colores de mi país. Pero una cosa no impide la otra, somos grandes jugadores y hay que adaptarse a la situación".

