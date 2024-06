Por qué todavía no se puede comprar la camiseta de Kylian Mbappé del Real Madrid

El Real Madrid sigue preparando próxima temporada que arranca en agosto. Tras anunciar el ansiado fichaje de Kylian Mbappé, el club blanco ha revelado la que será la primera equipación del equipo... pero lo ha hecho sin la presencia del nuevo crack madridista.

Entre la opciones que ofrece la página web para adquirir la nueva camiseta no está la de Kylian Mbappé, que no se puede elegir ni en la lista de jugadores ni como personalizada. A la hora de comprar la elástica a través de la página oficial, no es posible escoger a Kylian Mbappé, tampoco como opción personalizable: "El nombre y el número de este jugador no están disponibles para su personalización en este momento. Por favor, ¡permanece atento a las actualizaciones!", objeta el club.

Uno de los motivos sería que la estrella de Bondy aún sigue teniendo contrato en vigor con el Paris Saint-Germain hasta el próximo 30 de junio. Por tanto, la marca deportiva que patrocina al club blanco no podría todavía vender una camiseta con el nombre y el dorsal del galo hasta que el club no se lo haga oficial a Adidas. Y es que aunque todo apunta a que Mbappé llevará el dorsal '9' en su espalda, la empresa alemana no puede vender nada hasta que se lo comunique el Madrid.

"Inspirado en el traje de chulapo"

Esta camiseta será el primer modelo que lucirá el francés Kylian Mbappé y cuenta con una previsión de ventas histórica. Esta vez se trata "un diseño minimalista" en el que el color blanco incorpora "un patrón de pata de gallo personalizado con las iniciales RM". Los detalles de la equipación son en negro y la línea del cuello en V. El Real Madrid vuelve al negro sobre blanco después de seis temporadas.

"La camiseta, que con este diseño limpio hace referencia al ADN del Real Madrid, está confeccionada con los materiales más avanzados y cuenta con la tecnología HEAT.RDY, que regula el flujo del aire para mantener a los jugadores frescos durante los partidos", apuntaba el Real Madrid en su página web.

"Cuando adidas diseñó la primera equipación del Real Madrid, se sumergió en las tradiciones populares de la famosa ciudad del club. Esta camiseta de fútbol luce un estampado de pata de gallo inspirado en el traje de chulapo, típico de las fiestas de San Isidro", explica la web del club de Chamartín.

Precios de la nueva camiseta

La camiseta de manga corta cuesta como mínimo en 150 euros; 160 en en manga larga. Esto precio es sin serigrafía o parches. El parche de la Champions League o el de LaLiga aumentan 15 euros el precio. De querer poner el número y el nombre que se desee el precio base aumenta otros 20 euros, el mismo precio que costaría colocar a algún futbolista del Real Madrid.

Estrena tienda en el Bernabéu

La camiseta ya está disponible a través de la web oficial del club. También se puede adquirir desde hoy en la nueva tienda oficial del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, ubicada en el lateral del estadio en la calle Padre Damián, junto a la entrada del palco presidencial.

El club afirma que su nueva "megatienda insignia", de 2.800 metros cuadrados, ofrece "una experiencia de compra única para todos los aficionados", acorde a la gran transformación del Bernabéu.

Con un horario de 10:00 a 20:00 horas a diario, contará con ofertas de productos exclusivos, zona de personalización, nuevas líneas de ropa tanto casual como técnica y accesorios del Real Madrid.

Además, "brindará a los visitantes una experiencia digital inmersiva con más de 40 metros de pantallas LED y dos túneles para acercar más a los aficionados a su equipo favorito".

