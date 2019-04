Juanfran Torres: "Estoy seguro de que volveré a la Selección"

"Lopetegui dijo que cada jugador es dueño de su destino. Estoy convencido de que volveré a la selección algún día y espero que sea pronto", declaró Juanfran Torres en una comparecencia ante los medios en la ciudad deportiva del Atlético de Madrid.

El lateral reconoció que el nuevo seleccionador no habló con él tras realizar su primera convocatoria, aseguró que no es necesario que lo haga y se mostró disponible para el equipo nacional.

"No hablé con Lopetegui, no hacía falta que llamase. Voy a estar disponible siempre para la selección, me van a tener siempre para ir o no, o para apoyar. Estoy feliz por los dos partidos de la selección y que hayan conseguido los primeros puntos para la clasificación del Mundial", finalizó Juanfran, que ha formado parte de las convocatoria en las últimas dos Eurocopas y en el último Mundial.

Contra el Celta no hay excusas

Por otra parte, Juanfran Torres afirmó que pese a los viajes de los internacionales o el horario de partido del sábado contra el Celta (13.00 horas) no hay "excusas" para que el Atlético gane al conjunto gallego. "Me dan igual los viajes, aunque hubiese jugado con la selección, no hay excusas. Tenemos que ganar el sábado y estoy convencido de que lo vamos a hacer", aseguró el lateral alicantino, en referencia a los 17 internacionales que ha tenido el Atlético con sus selecciones -incluidos los uruguayos Diego Godín y José Giménez, que no han regresado todavía- pese a lo cual abrirá la jornada.

"No somos equipo de excusas ni club de excusas. La hora, el ambiente en el que nos toque jugar... Solo pensamos en ganar", añadió Juanfran al ser preguntado por el horario del partido en Balaídos, las 13.00 horas.

Respecto al conjunto vigués, Juanfran reconoció que el técnico del Celta, el argentino Eduardo Berizzo, "conoce bien" a su compatriota Diego Simeone, entrenador del Atlético, y la temporada pasada les planteó "partidos difíciles".

También destacó la velocidad del delantero gallego Iago Aspas y recordó que el Celta lleva dos derrotas en dos jornadas. "Ellos también vienen con urgencias, no han tenido buenos resultados, tendrá que verse la mejor versión del Atlético", apuntó.

Juanfran afirmó que el vestuario está "mejor que nunca" pese a los dos empates en las dos primeras jornadas frente a equipos recién ascendidos (1-1 ante el Alavés en el Calderón y 0-0 contra el Leganés en Butarque).

"No son los resultados que hubiésemos querido, solo tenemos ganas de ganar. Estoy convencido de que después de ganar en Vigo las cosas se verán de forma diferente. El equipo está bien, estamos recuperando gente de las selecciones, estoy convencido de que el grupo va a sacar el partido y ganaremos el sábado", dijo.

El lateral aseguró que esos empates se han producido "por detalles", que en ambos encuentros tuvieron ocasiones y fueron "mejores que los rivales". "Solo nos ha faltado efectividad, el año pasado tuvimos partidos jugando peor y sacamos los tres puntos. No hay alarmas, no hay nerviosismos por parte del equipo, espero que por nuestra gente tampoco", dijo Juanfran, que reflexionó que el Atlético ha puesto "el listón tan alto" que "paciencia hay poca".

Antoine Griezmann y el Cholo Simeone

Preguntado por su compañero francés Antoine Griezmann y sus manifestaciones críticas tras el partido del Leganés, Juanfran dijo que el galo es "un compañero grandísimo", que fue "el mejor jugador de Europa" el año pasado. "Es muy importante para nosotros, y él sabe el gran club al que pertenece, el gran equipo que tiene alrededor y solo tenemos ganas de ayudarle para que sea el mejor de Europa", dijo el lateral de Crevillente.

El futuro del entrenador Diego Simeone, que durantela presentación de su libro se mostró ilusionado por estar presente en la inauguración del nuevo estadio la próxima temporada, también fue objeto de cuestión a Juanfran, que está "convencido" del que el argentino será el entrenador del Atlético el año que viene.

"Estoy convencido de que el año que viene (Simeone) lo volverá a ser (entrenador del Atlético). Está ilusionado como todos con el nuevo estadio. Este año, el último del Calderón, algo especial va a ocurrir, estoy convencido", agregó el lateral, que no se imagina un Atlético sin Simeone.

"Todo en esta vida tiene un final, pero sinceramente a día de hoy no veo un Atlético sin el 'Cholo'. Pienso que es el mejor entrenador del mundo, el mejor para este Atlético de Madrid y espero y deseo que siga con la misma ilusión. Nosotros tenemos que demostrar en el campo, seguir ganando partidos y seguir siendo un Atlético grande para que siga queriendo trabajar en el Atlético de Madrid", reflexionó Juanfran.