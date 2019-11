Joaquín pide perdón a Vinicius por su desafortunado comentario: "Me sentí mal, sabéis que yo no soy así"

Más información El comentario viral de Joaquín sobre Vinícius tras una ocasión fallida del brasileño

Joaquín ha pedido perdón públicamente al futbolista del Real Madrid Vinicius por su desafortunado comentario hacia el brasileño. "Este es muy malo", era la frase que comentó el andaluz con su preparador físico durante el partido del Betis contra los blancos en el Santiago Bernabéu.

"Es un comentario que se hace en un momento determinado y que no tenía que haber salido nunca. Y decía que de cara a gol Vinicius no está bien. No es algo que me invente yo. No es que sea mal futbolista porque no estaría en el Real Madrid", ha explicado el futbolista en Canal Sur.

El futbolista del Betis ha expresado su arrepentimiento asegurando sentirse mal tras el comentario. "Tiene 19 años y que yo salga así... Sabéis que yo no soy así. Si yo soy el primero que tiene menos peligro de cara al gol que un gitano sin primos", bromeaba Joaquín.

Habló sobre el derbi

Joaquín aprovechó también para hablar del partido contra el Sevilla del próximo domingo, mostrándose con ganas de juegar el encuentro. "No creo que me queden muchos derbis. Jugaré los que pueda y quiero aprovecharlos y ganarlos. Son partidos especiales que se viven de esa manera y uno quiere darle alegría a la afición y eso es ganar", ha concluido.