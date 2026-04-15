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Joan Laporta: "El arbitraje de ayer fue una vergüenza"

El presidente electo del Barcelona estalla contra el arbitraje de anoche de Clément Turpin en el Metropolitano.

Joan Laporta, el pasado lunes en el Metropolitano en el entrenamiento del Barcelona

Joan Laporta estalla contra el arbitraje de anoche de Clément Turpin en el Metropolitano | Efe

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Joan Laporta no se ha mordido la lengua y ha cargado duramente contra el francés Clément Turpin, el árbitro que dirigió anoche el duelo de vuelta de cuartos de final de la Champions League entre Atlético de Madrid y Barcelona en el Metropolitano.

"El arbitraje de ayer, tanto sobre el terreno de juego como desde el VAR, fue una vergüenza. Lo que ocurrió no es admisible, y menos aún que vuelva a repetirse. Las decisiones tomadas perjudicaron gravemente los intereses del Barça. Es algo intolerable", señaló Laporta a su llegada al Real Club Tenis de Barcelona-1899.

Joan Laporta enumeró una a una las acciones que, a su juicio, perjudicaron al Barcelona y le indignaron "como 'culer'".

"Nos expulsaron a un jugador en una acción en la que Koundé podía llegar perfectamente al balón; no era el último hombre. El árbitro señaló amarilla, que era lo que correspondía, pero el VAR le hizo rectificar en otra decisión equivocada", indicó Laporta sobre la expulsión de Eric García en la segunda parte.

"El gol de Ferran Torres era válido, el penalti sobre Dani Olmo era claro, y la acción sobre Fermín, valoradla como queráis, pero es intolerable. Le abrieron completamente el labio superior y tuvo que ser atendido y suturado, sufriendo muchísimo, y ni siquiera se señaló falta ni se mostró tarjeta. No es admisible", añadió Laporta.

"Decir que los árbitros favorecen al Barça es de sinvergüenzas"

Laporta confirmó que el presidente en funciones del FC Barcelona, Rafael Yuste, le ha trasladado que el club catalán volverá a realizar "una queja formal" a la UEFA, después de que la primera fuese desestimada por "inadmisible".

Visiblemente enfadado, Laporta, que tomará posesión del cargo el 1 de julio, calificó de "sinvergüenzas" a todos aquellos que aún sostienen que los árbitros favorecen al Barcelona, e insistió en concentrarse en LaLiga para acabar de sentenciar un campeonato en el que aventajan en nueve puntos al Real Madrid.

"Decir que los árbitros favorecen al Barça es de sinvergüenzas. Solo tienen que mirar esta eliminatoria de Champions. Es una vergüenza, no se lo cree nadie", ha señalado el dirigente azulgrana.

"La verdad es que, si conseguimos ganar esta Liga, sería una competición muy trabajada. Y, sumada a la del año pasado, serían dos Ligas consecutivas. Ahora tenemos que centrarnos en eso. No será fácil, porque no hay nada decidido, pero el equipo está cada vez mejor. De momento, contamos con una ventaja de nueve puntos respecto al segundo y esperamos mantener esta dinámica", concluyó Laporta.

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