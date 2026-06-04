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La impactante cicatriz de Valverde tras su pelea con Tchoauméni

La barbería a la que acude el futbolista uruguayo ha publicado un vídeo en el que se ve la cicatriz de Fede Valverde ocasionada tras su pelea con Tchoauméni.

Tchouaméni y Valverde durante un partido con el Real Madrid

Tchouaméni y Valverde durante un partido con el Real MadridGetty

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Casi un mes después de la pelea entre Valverde y Tchouaméni que acabó con el futbolista uruguayo en el hospital y una brecha en la frente, se ha podido ver por primer vez la cicatriz del mediocentro blanco en su cabeza. A través de un vídeo publicado por el peluquero (@Barber.Beer) del jugador sudamericano se puede observar la cicatriz de varios centímetros tras el encontronazo con su compañero de equipo.

Fede Valverde se encuentra concentrado con Uruguay para disputar el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, una cita que arrancará en próximo 11 de junio y en el que el equipo charrúa está en el Grupo H, junto a España, Cabo Verde y Arabia Saudí.

Tanto Fede Valverde como Aurélien Tchouaméni fueron multados con 500.000 euros tras la pelea que protagonizaron el pasado 7 de mayo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, donde una fuerte discusión acabó con el uruguayo resbalando y golpeándose la cabeza contra una mesa baja del vestuario. El resultado fue un traumatismo craneoencefálico y un periodo de baja de dos semanas que finalmente dejó al futbolista uruguayo sin jugar ningún partido más en LaLaiga.

Fede Valverdeemitió un comunicado tras la pelea con su compañero, disculpándose por lo ocurrido y asegurando que "en la discusión golpee accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital. En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o ha sido intencional, pero eso no sucedió".

Por su parte, Aurélien Tchouaméni también emitió un comunicado un día después del grave incidente con Valverde y, además de disculparse, reconociendo que "la frustración no puede ser excusa para todo. Estos incidentes, aunque puedan ocurrir en cualquier vestuario, no son dignos del Real Madrid. Sobre todo porque el Real Madrid es el club más comentado del mundo".

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