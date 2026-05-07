Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Real Madrid

Valverde sufre un "traumatismo craneoencefálico" y debe estar en reposo de 10 a 14 días

El Real Madrid ha emitido un parte médico del futbolista uruguayo, que se perderá el clásico y probablemente lo que resta de temporada.

Fede Valverde, cabizbajo durante la final de Copa del Rey entre Real Madrid y Bar&ccedil;a

Fede Valverde, cabizbajo durante la final de Copa del Rey entre Real Madrid y BarçaGetty

Publicidad

Fede Valverde estará entre 10 y 14 días de baja y en reposo tras sufrir un "traumatismo craneoencefálico" en el grave episodio ocurrido este jueves en Valdebebas, donde una pelea con Aurelien Tchouameni acabó con el futbolista uruguayo en el hospital después de golpearse la cabeza con una mesa del vestuario y requerir de puntos de sutura.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico. Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico", informa el club blanco.

El Real Madrid ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a los futbolistas uruguayo y francés por la grave trifulca que han protagonizado este jueves en la ciudad deportiva madridista. La pelea entre ambos futbolistas, adelanta por Marca y que se describe como el incidente más grave jamás vivido en Valdebebas, ha acabado con el uruguayo en el hospital y requiriendo varios puntos de sutura tras resbalarse y golpearse con una mesa central del vestuario principal de la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas.

Al parecer, el futbolista uruguayo, que ya había tenido un primer encontronazo con Aurelien Tchouameni este miércoles, se negó a dar la mano al jugador francés, lo que derivó en un tenso entrenamiento, con entradas duras. Al desfilar a vestuarios, ambos jugadores se enzarzaron en una pelea, momento en el que Fede Valverde es escurrió y golpeó en la frente.

El futbolista uruguayo acudió al hospital como parte del protocolo por este tipo de situaciones y regresó a su domicilio. Fede Valverde no estará en el Clásico de este domingo ante el Barcelona, en el que los de Hansi Flick se pueden proclamar campeón de LaLiga.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Antonio de la Rosa, en el 'paso imposible' entre Atlántico y Pacífico: "Nací para estas aventuras"

Antonio de la Rosa entrenando para su próximo reto

Publicidad

Deportes

Aurelien Tchouameni y Fede Valverde, en una imagen de archivo

Fede Valverde, tras su pelea con Tchouaméni: "Hay alguien detrás que corre rápido con el cuento"

Fede Valverde, cabizbajo durante la final de Copa del Rey entre Real Madrid y Barça

Valverde sufre un "traumatismo craneoencefálico" y debe estar en reposo de 10 a 14 días

Valverde y Tchouaméni, en un partido del Real Madrid

El Real Madrid abre expedientes disciplinarios a Valverde y Tchouaméni tras lo ocurrido en Valdebebas

Shakira interpretando la canción del Mundial 2026
Mundial Fútbol 2026

Shakira presenta 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial 2026

Jannik Sinner habla ante los medios en Roma
Masters de Roma

Jannik Sinner se sincera al hablar de Alcaraz: "Su pico es altísimo y es casi imposible seguirle el ritmo"

El nuevo récord de formación en altura en España
Vuelo sin motor

¡Récord conseguido! 18 hombres pájaro alineados y formados en el cielo con máxima precisión

Dieciocho hombes pájaro en formación durante un vuelo han logrado un doble récord de España. Se lanzaron a 4.000 metros de altura y en tan solo segundos se han formado y alineado en caída consiguiendo una ejecución perfecta para encajar en una cuadrícula.

Tchouaméni y Valverde durante un partido con el Real Madrid
Real Madrid

Una nueva pelea entre Valverde y Tchouaméni acaba con el uruguayo en el hospital

El futbolista uruguayo ha recibido puntos de sutura tras un nuevo incidente con su compañero francés, según han confirmado fuentes del club.

Mbappé, durante el entrenamiento en Valdebebas

Mbappé da un paso adelante y se apunta al Clásico

Leo Messi y Bad Bunny en el spot

Lamine Yamal, Bellingham y Messi se juntan con Chalamet en el anuncio más viral del Mundial 2026

Ousmane Dembelé celebra su gol al Bayern en el Allianz Arena

Dembelé se acuerda de Gavi para callar a los críticos tras el Bayern - PSG: "No tienen ni puta idea"

Publicidad