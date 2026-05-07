Valverde sufre un "traumatismo craneoencefálico" y debe estar en reposo de 10 a 14 días

Fede Valverde estará entre 10 y 14 días de baja y en reposo tras sufrir un "traumatismo craneoencefálico" en el grave episodio ocurrido este jueves en Valdebebas, donde una pelea con Aurelien Tchouameni acabó con el futbolista uruguayo en el hospital después de golpearse la cabeza con una mesa del vestuario y requerir de puntos de sutura.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico. Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico", informa el club blanco.

El Real Madrid ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a los futbolistas uruguayo y francés por la grave trifulca que han protagonizado este jueves en la ciudad deportiva madridista. La pelea entre ambos futbolistas, adelanta por Marca y que se describe como el incidente más grave jamás vivido en Valdebebas, ha acabado con el uruguayo en el hospital y requiriendo varios puntos de sutura tras resbalarse y golpearse con una mesa central del vestuario principal de la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas.

Al parecer, el futbolista uruguayo, que ya había tenido un primer encontronazo con Aurelien Tchouameni este miércoles, se negó a dar la mano al jugador francés, lo que derivó en un tenso entrenamiento, con entradas duras. Al desfilar a vestuarios, ambos jugadores se enzarzaron en una pelea, momento en el que Fede Valverde es escurrió y golpeó en la frente.

El futbolista uruguayo acudió al hospital como parte del protocolo por este tipo de situaciones y regresó a su domicilio. Fede Valverde no estará en el Clásico de este domingo ante el Barcelona, en el que los de Hansi Flick se pueden proclamar campeón de LaLiga.