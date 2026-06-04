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El Benfica informa que el Real Madrid deberá pagar 15 millones de euros por Mourinho

El club lisboeta notifica a la CMVM el posible fichaje de Mourinho por el Real Madrid, si Florentino gana las elecciones, detallando que su cláusula está fijada en 15 millones de euros.

José Mourinho en rueda de prensa

José Mourinho en rueda de prensaEFE

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El Benfica, entidad que cotiza en la bolsa portuguesa y está obligado a informar de todas sus operaciones, ha enviado un comunicado este jueves a la Comisión del Mercado de Valores de Portugal (CMVM) informando sobre la intención de Florentino Pérez de fichar a José Mourinho y señalando que la cláusula del técnico de Setúbal es de 15 millones de euros.

"El Benfica informa que la candidatura del presidente Florentino Pérez a las elecciones del Real Madrid ha manifestado la firme intención de contratar al entrenador José Mourinho si gana las elecciones a la presidencia de dicho club, previstas para el 7 de junio de 2026", indica el comunicado del Benfica.

El club portugués añade que en el caso de que Florentino Pérez se imponga a Enrique Riquelme y será reelegido presidente del Real Madrid, el club blanco deberá abonar la cláusula de rescisión del actual entrenador del Benfica, fijada en 15 millones de euros.

"En caso de que esto ocurra, la contratación se efectuará por un importe de 15.000.000 de euros, correspondiente a la cláusula de rescisión del actual contrato laboral deportivo en vigor", finaliza el comunicado del Benfica enviado a la CMVM.

El candidato a ser reelegido presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, anunció este miércoles por la noche la contratación del portugués José Mourinho como entrenador. "MOUcha historia por hacer. Mientras en la tele hablan, hablan y hablan...", publicó la candidatura en un vídeo en su cuenta de la red social 'X', antes de que el propio Mourinho, con una camiseta del Madrid, saliera en primer plano diciendo "sí".

El entrenador portugués ya entrenó al Real Madrid entre 2010 y 2013, tres temporadas en las se ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Comunicado íntegro del Benfica

Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa que la candidatura del presidente Florentino Pérez a las elecciones del Real Madrid CF ha manifestado su firme intención de contratar al entrenador José Mário dos Santos Mourinho Félix en caso de ganar las elecciones a la presidencia de dicho club, previstas para el 7 de junio de 2026. En caso de que esto ocurra, la contratación se efectuará por un importe de 15.000.000 de euros, correspondiente a la cláusula de rescisión del actual contrato laboral deportivo en vigor.

Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD

Lisboa, 4 de junio de 2026

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