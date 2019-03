Ibrahimovic dice que el Milan estaba "desesperado" por ficharle

El delantero del París Saint-Germain ha asegurado que el Milan estaba "desesperado" por ficharlo este verano, aunque él nunca consideró abandonar el club francés. "Hubo algo concreto. Tenían gran interés, pero dije desde el principio que me quedaría en París. Estoy bien, tengo un gran equipo y la familia está bien. El club crece. ¿Por qué mudarse cuando estás a gusto?", ha dicho Ibrahimovic en la concentración de Suecia en Estocolmo.

El delantero sueco, que jugó en el Milan entre 2010 y 2012, no ha confirmado si el Arsenal había intentado ficharlo y se ha limitado a decir que hubo interés de varios equipos, pero que esos son asuntos de su agente y que él se ha dedicado a descansar y disfrutar del verano.

A la estrella sueca le queda un año de contrato con el PSG, pero no quiere mirar más allá de esta temporada. "No estamos discutiendo nada, ya veremos. Se trata de cómo es la situación. Me imagino más o menos un momento en el que me retiraré de la selección y del fútbol, pero cuándo es un tema personal. El mundo entero sabrá cuándo lo dejo", ha dicho el delantero, de 33 años.

El PSG ha quedado emparejado en el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones con el Real Madrid, el Shakhtar Donetsk y el Malmö, el club donde se formó, el equipo de su ciudad natal. "Sabía que iba a pasar, tendría que haber ocurrido el año anterior, pero ha sido este. No había nada que lo impidiese, era el destino", ha afirmado en relación con el enfrentamiento con el Malmö.

Se alegra de saltar al campo el 25 de noviembre, cuando el Malmö reciba al PSG, aunque lamentó la capacidad del estadio (unos 21.000 asientos) y ha asegurado que se habría llenado uno cuatro veces más grande.

Provocador

'Ibra' ha dado también una nueva muestra de su estilo provocador y de su a veces complicada relación con los medios de comunicación al ser preguntado por un periodista de la televisión sueca por el gran número de anuncios publicitarios en que ha participado recientemente.

"Está muy bien hacerlo, es una nueva aventura. Lo disfruto aún más cuando sale bien y te escuece en los ojos, igual que cuando juego al fútbol. Se disfruta aún más cuando te hace daño al estómago, es lo mejor", ha afirmado.