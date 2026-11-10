Los Reyes arropan a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Urda durante la misa funeral

La catedral de Toledo ha acogido la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda. Pasadas las siete de la tarde, la misa ha dado comienzo con la asistencia de los reyes y unos 150 familiares de los fallecidos, además de heridos en el siniestro.

Felipe VI y la reina Letizia, a los que esperaban cientos de personas a las puertas de la catedral, han accedido a través de la Puerta de Reyes para asistir a esta misa organizada por la Archidiócesis de Toledo y en la que están presentes también el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, y las ministras de Defensa, Margarita Robles; de Educación, Milagros Tolón; y de Sanidad, Mónica García.

Los reyes han ocupado dos sillas a la derecha del altar, situadas junto a las filas de sillas que ocupan los familiares de las víctimas, mientras que en otros asientos delanteros están los voluntarios y efectivos que trabajaron en la tragedia, además de las autoridades. Once obispos y arzobispos y el nuncio apostólico en Mozambique han concelebrado la misa funeral a la que también asisten el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y los presidentes del Congreso, Francina Armengol, del Senado, Pedro Rollán y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, así como la mayoría de los presidentes autonómicos, además del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El arzobispo de Toledo pide que se "esclarezcan las causas"

Por su parte, el arzobispo de Toledo y primado de España, monseñor Francisco Cerro, ha reclamado en su homilía que "se esclarezcan las causas, se asuman las responsabilidades que correspondan, se repare en justicia a los familiares de las víctimas y se pongan todos los medios necesarios para que nunca vuelva a ocurrir otra tragedia como la que hemos sufrido".

En el interior del templo, más de 1.600 personas escucharon las palabras de monseñor Francisco Cerro, que inició su sermón señalando el "dolor difícil de integrar" que ha dejado en la sociedad el trágico accidente ferroviario. "La muerte de tantas personas, el sufrimiento de los heridos y la angustia de quienes han perdido a sus seres queridos nos sitúan ante el misterio de la fragilidad humana", destacó.

El arzobispo de Toledo proclamó como propio el dolor de las familias: "Sabemos que detrás de cada vida arrebatada hay una historia de amor, una familia, unos proyectos, unas ilusiones y tantos momentos compartidos que ahora se convierten en recuerdo".

Apeló el primado de España a las palabras del papa León XIV para indicar que "las lágrimas son un grito mudo que implora compasión y consuelo. Es un lenguaje que habla de nuestra humanidad débil y puesta a prueba. Nuestra fe nos abre siempre a la esperanza", dijo. "No queremos que os sintáis solas", afirmó Cerro a las familias y "a los heridos en sus cuerpos y en sus almas". "No estáis solos", reiteró en su intervención.

Además, el arzobispo de Toledo hizo una mención especia a los Reyes, por su "cercanía a todos", que expresa "que todo un pueblo se siente unido en el dolor y en la esperanza".