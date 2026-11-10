Isabel Díaz Ayuso carga contra Pedro Sánchez: "Es un tirano y un caradura. También un dictador"

Isabel Díaz Ayuso se ha tomado 'Un café con Susanna' y lo hace el día de antes de una huelga general que se está interpretando como una protesta contra su partido y en la misma jornada en la que los maquinistas se han plantado exigiendo mayor seguridad y más mantenimiento tras el accidente de trenes en Urda, en el que han muerto 69 personas.

"Es un dictador"

La presidenta madrileña ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señalando que "es un tirano y un caradura. También un dictador", ha señalado durante la conversación con Susanna Griso. "Madrid y España van a acambiar cuando este hombre se vaya, el miedo no es al cambio, el miedo es a que nada cambie", ha realtado Ayuso. "El miedo es a que siga este desastre y todo lo que viene a continuación. Si yo me preocupara de mí como hace él como tirano que es, que es un caradura, estaríamos movilizados y mirándonos al espejo como hace él y yo no tengo tiempo que perder. Es un dictador también", no ha dudado en afirmar la presidenta madrileña.

"España es un Estado de Derecho que tiene unas instituciones, ya no tan fuertes, pero con grandes funcionarios y con mucho futuro, pero en el momento en el que hay dentro del sistema un hombre que no respeta la separación de poderes, que no respeta el poder legislativo, que no respeta los jueces, que han ntentado acabar con a vida de una juez porque investigaba la corrupción de su hermano, cuando no respetas la verdad, cuando no das declaraciones en el Congreso y en el Senado acerca de tu politica exterior, cuando lo haces todo por decretos.... ¿eso es respetar lo de todos? Eso es tiranía absoluta y luego pone la carita de bueno".