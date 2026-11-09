Delcy Rodríguez se querella contra Aldama por vincularla a una presunta financiación irregular del PSOE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha presentado una querella contra el comisionista Víctor de Aldama por un presunto delito de injurias graves con publicidad. La venezolana rechaza "de forma rotunda" las afirmaciones del empresario, quien aseguró que ella le entregó un sobre con documentación relacionada con una supuesta financiación irregular del PSOE.

Según ha informado el despacho del exjuez Baltasar Garzón, que representa a Rodríguez, la querella sostiene que Aldama atribuyó a la dirigente venezolana unos hechos "absolutamente falsos" al afirmar públicamente que fue ella quien le hizo llegar ese sobre. Los abogados consideran que sus declaraciones pueden constituir un delito de injurias, ya que, según el escrito, se habrían realizado "con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad" y habrían sido difundidas en medios de comunicación.

La querella señala que este delito podría acarrear una multa de entre seis y catorce meses. Además, pide al juzgado que requiera a Telemadrid y a Cuatro las grabaciones íntegras de las entrevistas emitidas los días 4 y 5 de febrero de 2026, así como que tome declaración a Víctor de Aldama.

Los letrados de la presidenta insisten en que "nunca ha tenido conocimiento de la existencia de dicho sobre ni de su contenido" y que "nunca se lo ha entregado al empresario". Asimismo consideran que las declaraciones de Aldama han proyectado sobre ella una supuesta participación en hechos presuntamente delictivos que no le corresponde, dado que no está siendo investigada.

Aldama dice que le entregó el sobre

Por su parte, el comisionista afirmó Delcy Rodríguez le entregó personalmente un sobre con el logotipo de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Según su versión en programas de Telemadrid y de Cuatro, ese sobre contenía documentación relacionada con una presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista.

El empresario entregó ese supuesto sobre en marzo en la investigación del caso Koldo, que mantiene abierta la Audiencia Nacional. También habló de él en otra causa relacionada con un presunto fraude en materia de hidrocarburos, en la que un informe de la UCO incluyó una imagen de "un sobre de color marrón". En esa imagen aparece como remitente el expresidente de PDVSA Manuel Quevedo y como destinataria Delcy Rodríguez.

Sin embargo, la querella subraya que no existe ninguna prueba en el propio sobre que identifique a Rodríguez como la persona que habría efectuado la entrega. Los abogados señalan que "nunca ha tenido conocimiento de la existencia de dicho sobre ni de su contenido y que nunca se lo ha entregado al empresario".