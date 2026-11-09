Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

QUERELLA

Delcy Rodríguez se querella contra Aldama por vincularla a una presunta financiación irregular del PSOE

La presidenta encargada de Venezuela "niega de forma rotunda" la acusación.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez EFE

Publicidad

Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
Publicado:

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha presentado una querella contra el comisionista Víctor de Aldama por un presunto delito de injurias graves con publicidad. La venezolana rechaza "de forma rotunda" las afirmaciones del empresario, quien aseguró que ella le entregó un sobre con documentación relacionada con una supuesta financiación irregular del PSOE.

Según ha informado el despacho del exjuez Baltasar Garzón, que representa a Rodríguez, la querella sostiene que Aldama atribuyó a la dirigente venezolana unos hechos "absolutamente falsos" al afirmar públicamente que fue ella quien le hizo llegar ese sobre. Los abogados consideran que sus declaraciones pueden constituir un delito de injurias, ya que, según el escrito, se habrían realizado "con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad" y habrían sido difundidas en medios de comunicación.

La querella señala que este delito podría acarrear una multa de entre seis y catorce meses. Además, pide al juzgado que requiera a Telemadrid y a Cuatro las grabaciones íntegras de las entrevistas emitidas los días 4 y 5 de febrero de 2026, así como que tome declaración a Víctor de Aldama.

Los letrados de la presidenta insisten en que "nunca ha tenido conocimiento de la existencia de dicho sobre ni de su contenido" y que "nunca se lo ha entregado al empresario". Asimismo consideran que las declaraciones de Aldama han proyectado sobre ella una supuesta participación en hechos presuntamente delictivos que no le corresponde, dado que no está siendo investigada.

Aldama dice que le entregó el sobre

Por su parte, el comisionista afirmó Delcy Rodríguez le entregó personalmente un sobre con el logotipo de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Según su versión en programas de Telemadrid y de Cuatro, ese sobre contenía documentación relacionada con una presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista.

El empresario entregó ese supuesto sobre en marzo en la investigación del caso Koldo, que mantiene abierta la Audiencia Nacional. También habló de él en otra causa relacionada con un presunto fraude en materia de hidrocarburos, en la que un informe de la UCO incluyó una imagen de "un sobre de color marrón". En esa imagen aparece como remitente el expresidente de PDVSA Manuel Quevedo y como destinataria Delcy Rodríguez.

Sin embargo, la querella subraya que no existe ninguna prueba en el propio sobre que identifique a Rodríguez como la persona que habría efectuado la entrega. Los abogados señalan que "nunca ha tenido conocimiento de la existencia de dicho sobre ni de su contenido y que nunca se lo ha entregado al empresario".

VÍDEO | Calaveras veneradas con flores, gafas de sol y cigarrillos: así es el culto a las Ñatitas en Bolivia

Fiesta de las calaveras, en Bolivia

Publicidad

Mundo

Bruselas advierte de que los ciberataques a supermercados europeos "no son aislados", pero evita señalar origen

Francia acusa a los Guardianes de la Revolución de Irán del ciberataque a 700 supermercados

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez se querella contra Aldama por vincularla a una presunta financiación irregular del PSOE

Imagen de archivo del actor Russell Brand

El actor Russell Brand, condenado a 10 años y seis meses de prisión por violación y agresión sexual

Antena 3 Noticias
Espionaje

La 'trampa de miel', la táctica de espionaje con la que una espía china habría seducido al CEO de Nvidia

Francia abre en París su último G7 de Exteriores antes de ceder la presidencia a EE. UU.
Cumbre G7

Francia abre en París su último G7 de Exteriores antes de ceder la presidencia a EEUU

Pekín niega que la empresaria vinculada al CEO de Nvidia sea una espía china
Espionaje chino

Pekín niega que la empresaria vinculada al CEO de Nvidia sea una espía china

China califica de «infundadas y difamatorias» las acusaciones de espionaje contra Alice, señalada en un informe de inteligencia estadounidense por una supuesta operación para obtener información sobre los chips de Nvidia.

Imágenes del incendio en un edificio de China
China

Duras imágenes: Al menos 14 muertos en el brutal incendio de un edificio de apartamentos en China

Las autoridades investigan las causas del incendio, desatado en Taiyuan, mientras que varios heridos sen encuentran ingresados en varios hospitales cercanos.

Imagen del detenido por presuntas amenazas al papa León XIV

Detienen a un hombre en Argentina por amenazar de muerte al papa León XIV

Un tiroteo en el centro de Cracovia deja cinco muertos y varios heridos

Muere en el hospital el atacante de la masacre en Cracovia

Fiesta de las calaveras, en Bolivia

VÍDEO | Calaveras veneradas con flores, gafas de sol y cigarrillos: así es el culto a las Ñatitas en Bolivia

Publicidad