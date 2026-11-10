Muere un policía y otro resulta herido grave tras una explosión en Oviedo

Un policía ha muerto y otro está herido grave tras una explosión ocurrida en el barrio de Villafría en Oviedo. Los agentes acudieron a una calle de la barriada tras un aviso de que un hombre había disparado a una menor de 17 años en las viviendas sociales de la citada vía.

Los vecinos llamaron al 112 para alertar de que habían escuchado "tres disparos" y una explosión pasadas las ocho de la mañana procedentes de las inmediaciones de un bloque de edificios de viviendas sociales en la calle Purita de la Riva.

JUPOL ha confirmado que el fallecido es un subinspector de Guías Caninos, mientras que el policía perteneciente a TEDAX permanece en estado muy grave, tras haber tenido que serle amputada una pierna

Según testigos presenciales, una mujer ha sido trasladada al HUCA. Fuentes municipales han apuntado que el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, se dirige al lugar para recabar información ante la confusión existente aún sobre lo sucedido.