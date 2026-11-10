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Donald Trump insulta a un miembro de su propio partido para defender a su secretario de Guerra

El presidente de Estados Unidos ha protagonizado otra escena entremezclada con insultos. En este caso se dirigian al miembro republicano de la Cámara de Representantes y a una periodista por salir en defensa de su secretario de Guerra

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Donald Trump insulta a un miembro de su propio partido para defender a su secretario de Guerra | Antena 3 Noticias

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Anna Martín
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El mandatario estadounidense, Donald Trump, ha provocado el caos en la sala de prensa de la Casa Blanca este lunes con una aparición repentina. Y es que, después de las fuertes derrotas republicanas en las elecciones de medio mandato hace menos de una semana, Trump anunció el sábado que le había ofrecido el puesto de secretario de prensa de la Casa Blanca a su amigo y director ejecutivo de la UFC, Dana White.

"Dana es realmente muy singular. El único problema es que hablará un rato y luego te va a dar una paliza", bromeaba Trump. De hecho, ya el domingo avisó de que todo se trataba de una broma, aunque White acudió a la Casa Blanca de todos modos para reunirse con el presidente.

Insultos a un miembro de su partido y a una periodista

Unas escenas que se producían mientras su propio partido se volvía en su contra y contra su secretario de Guerra, Pete Hegseth. Y es que, sobre este último, el miembro republicano de la Cámara de Representantes Thomas Massie, ha presentado este lunes una nueva moción de censura, precisamente, por la guerra contra Irán lanzada sin la autorización del Congreso.

Por este motivo, una periodista de la CNN le preguntaba durante la misma rueda de prensa, en la que estaba presente White. Ante esto, Trump no tardaba en responder con insultos tanto hacia Massie, a quien tildaba de ser "un perdedor absoluto" que, según él, tiene "mucho odio en el corazón", como contra la periodista que formulaba la pregunta. "Tú eres una perdedora de la CNN y tus índices de audiencia son un fracaso", se dirigía a ella.

En este sentido, Trump ha asegurado que seguirá respaldando a Hegseth aunque sea reprobado en la Cámara de Representantes. "Voy a seguir a su lado. Ha ganado dos guerras", destacaba.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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