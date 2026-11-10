Julio 'Mamute', el influencer brasileño que ha terminado una carrera de 10 kilómetros pesando 190 kilos

Cuando Júlio Otávio tocó fondo en la pandemia, llegó a pesar más de 310 kilos. Él mismo admite que llevar a cabo cualquier acto cotidiano suponía un gran reto y que tenía grandes dificultades para levantarse de la cama. "Vivía encima de una cama, yo no caminaba y ahora estoy aquí". El joven de 35 años decidió cambiar su vida y comenzó a practicar natación, pero cuando su cuerpo se lo permitió comenzó con las carreras y ahora ya participa en competiciones por todo el mundo, la última, la Carrera de Bomberos de Barcelona.

España, una visita especial

Su nombre viene del gusto de su difunto padre por el cantante Julio Iglesias, por lo que para él esta visita a España no es solo una etapa más en su camino. Ya ha participado en carreras en lugares como La Gran Muralla China y en otros países del mundo, pero admite que completar estos diez kilómetros en el país que amaba su padre, tiene un significado especial. "Mi padre siempre me hablaba de Julio Iglesias y de España, pero nunca pude traerle aquí, siento como que esto es una misión de vida y el estaría orgulloso de mí".

Tras adelgazar 120 kilos, 'Mamute' recibe ese apodo en referencia al mamífero extinto similar al elefante, y él mismo afirma que se niega a extinguirse. Sigue manteniendo sus hábitos y está donando alimentos por cada kilo que pierde, ya ha acumulado dos toneladas entre el peso perdido en Brasil y en el extranjero.

"No me rendí, la vida valía la pena"

El brasileño está mostrando todo el proceso en sus redes sociales, ya cuenta con más de cinco millones de seguidores entre sus diferentes cuentas y reivindica constantemente que sus condiciones anteriores no eran dignas de la vida humana, llegando a afirmar que "eso no era vivir, era estar vivo".

Además, el proceso está siendo muy duro, ya que también recalca que hubo días buenos, pero otros más difíciles: "No me rendí aunque adelgazo muy poquito a poquito, pero lo hago porque la vida merece la pena y el ser humano es un animal diseñado para recorrer grandes distancias".

'Mamute' continuará su camino tras cumplir el sueño que compartía con su padre, pero recalca que está seguro de que en algún momento volverá España por el significado que tiene para él.

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