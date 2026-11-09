Vecinos de El Hierro piden más medios para atender a los migrantes: "Cuando pasen hambre van a buscar alimento donde sea"

"Es una cuestión de seguridad ciudadana". Así expresa una vecina de El Hierro su preocupación por la falta de recursos para atender a las personas que llegan a la isla. "Esta gente cuando empiece a pasar hambre van a buscar el alimento por donde sea", afirma.

La isla concentra cerca de tres de cada cuatro embarcaciones llegadas a Canarias desde el inicio de noviembre, según los datos que ha ofrecido este lunes el portavoz del Gobierno autonómico, Alfonso Cabello.

En los primeros nueve días del mes, el archipiélago ha registrado la llegada de 6.665 personas a bordo de 66 embarcaciones, un 1.355% más que en el mismo periodo de 2025. De esas embarcaciones, 48 han llegado a El Hierro.

La acumulación de embarcaciones complica el trabajo de los pescadores y de los centros de buceo. Los usuarios del puerto aseguran que apenas queda espacio para maniobrar, amarrar o descargar.

A esa situación se suma la avería de la única máquina de la que disponen para sacar las embarcaciones del agua. Los afectados piden que se envíe con urgencia un equipo para retirarlas.

Mientras los operarios trabajan para mantener el puerto en condiciones de salubridad, las ONG y los servicios de emergencia continúan atendiendo a las personas que desembarcan.

Salvamento Marítimo ha asistido este lunes a tres cayucos con 74, 221 y 35 personas a bordo, respectivamente. Las 330 personas desembarcaron en los puertos herreños de La Restinga y La Estaca.

En el mismo periodo, desde la tarde del domingo hasta el mediodía del lunes, Salvamento también asistió a otra embarcación con 170 personas cerca de Gran Canaria. Sus ocupantes fueron trasladados al puerto de Arguineguín.

Canarias pide más recursos ante la reunión interministerial

El Gobierno canario espera que la Comisión Interministerial extraordinaria, prevista para este martes, movilice más recursos para responder a la situación del archipiélago, especialmente en El Hierro. El Ejecutivo autonómico reclama una respuesta permanente que permita afrontar la presión migratoria más allá de los operativos de emergencia.

La red canaria de centros de acogida atiende ya a cerca de 3.000 menores migrantes no acompañados.

Según el Ejecutivo regional, en septiembre llegaron 216 menores, en octubre fueron 347 y en los primeros nueve días de noviembre se han registrado 438. Cabello ha señalado que los traslados a otras comunidades se mantienen "muy por debajo" de lo previsto en el decreto estatal que regula la emergencia migratoria extraordinaria.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.