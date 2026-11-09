Hospitalizado un árbitro tras recibir un puñetazo en un partido de fútbol en Lugo

Un árbitro tuvo que ser trasladado a un hospital este sábado después de ser agredido de forma brutal en un partido de veteranos en Lugo disputado en el campo de A Cheda, Lugo. En concreto, el colegiado recibió un puñetazo en la cara, cerca de un ojo, provocándole lesiones que hicieron necesaria su atención médica.

El encuentro entre el Residencia y el Alianza, correspondiente a la novena jornada de la División de Honor de veteranos de la liga local, tuvo que ser suspendido tras la agresión al colegiado. El agresor fue un jugador del conjunto visitante.

Los hechos se produjeron durante el transcurso del partido, que en ese momento registraba un empate (3-3). Tras la agresión, el colegiado cayó al suelo y perdió la consciencia por lo que fue atendido durante 45 minutos en el propio campo antes de ser trasladado al centro hospitalario Polusa. La Policía también acudió a las instalaciones deportivas para intervenir tras lo sucedido e iniciar una investigación.

El colegiado permaneció bajo observación médica y recibió el alta hospitalaria durante la madrugada del sábado al domingo. Aunque su estado de salud general es bueno y no presenta, según la información que llegó a los clubs implicados, complicaciones de consideración, el golpe "le ha afectado más anímicamente", explica Julio Pacios, presidente del Residencia.

El incidente ha generado una reacción de rechazo por parte de los dos clubs y de la Federación Galega de Fútbol. Desde el Residencia consideran que lo sucedido reviste una especial gravedad y reclaman que se adopten medidas contundentes, además de indicar que corresponde a la Federación tomar cartas en el asunto.

Por su parte, el Alianza también ha expresado públicamente sus disculpas al colegiado, al club rival, al colectivo arbitral y al conjunto de la comunidad futbolística. El encuentro quedó suspendido con el marcador de 3-3 y a la espera de las decisiones que puedan adoptar los organismos correspondientes.