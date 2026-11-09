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La última locura de Dani Román y Fred Fugen en la chimenea más alta de Europa

Lanzados por la chimenea de Trbovlje, la más alta de Europa, a 180 km/h y estableciendo dos récords Guinness. Dani Román nos cuenta su último reto en Eslovenia.

Dani Román y Fred Fugen en una chimenea en Eslovenia

Dani Román habla con Antena 3 Deportes tras su increíble reto en Trbovlje, Eslovenia | Vanessa Blasco

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
Publicado:

Dani Román es un consolidado saltador base y un experto en surcar los cielos en las situaciones más extremas, pero lo que ha realizado en Trbovlje, Eslovenia, ha superado cualquier límite imaginable. Y es que, junto al francés Fred Fugen, fueron lanzados el pasado 5 de noviembre a toda velocidad por la chimenea más alta de Europa a más de a 180 km/h, acelerando de 0 a 200 km/h en menos de tres segundos y subiendo hasta los 456,7 metros (360 metros de la chimenea y 100,36 metros proyectados por encima de la parte superior de la misma).

"Ahí te pones fuerte, pones fuerte los abdominales y las piernas; y te preparas para salir disparado", explica Dani Román a Antena 3 Deportes.

Una ascensión vertiginosa para salir proyectados en una especia de catapulta humana a 100,36 metros, antes de caer al vacío tras un momento de ingravidez cero.

"En ese momento te paras, gravedad cero y ahí se vuelve a acelerar todo", recuerda Dani Román a Antena 3 Deportes.

"Un Fórmula 1 va de 0 a 200 km/h en cinco segundos, nosotros hemos ido de 0 a 180 km/h en 2,8", indica Dani Román.

"Hay que minimizar al máximo todos los riesgos"

En total, trece segundos de caída libre y dos años de preparación técnica y física para que todo se ejcute sin ningún error. Todo tiene que estar milimétricamente medido.

"Hay que minimizar al máximo todos los riesgos", asevera Dani Román.

Por el camino, Dani Román y Fred Fugen establecieron dos récords Guinness: la mayor altura por catapulta humana, elevándose 100,36 metros; y el mayor altura combinada por catapulta humana.

"Entre ambos, ganaron 151,72 metros de altura, con Román alcanzando 75,97 metros y Fugen 75,75 metros por encima de sus puntos de liberación", informa Red Bull.

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