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Francia acusa a los Guardianes de la Revolución de Irán del ciberataque a 700 supermercados

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, anuncia sanciones europeas contra los responsables del sabotaje a los sistemas de refrigeración.

Bruselas advierte de que los ciberataques a supermercados europeos "no son aislados", pero evita señalar origen

Francia acusa a los Guardianes de la Revolución de Irán del ciberataque a 700 supermercados | EUROPAPRESS

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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Francia ha atribuido este lunes a los Guardianes de la Revolución de Irán los ciberataques que alteraron los sistemas de refrigeración de cerca de 700 establecimientos de distribución los días 11 y 12 de octubre. El ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, ha anunciado que se aplicarán sanciones europeas contra los responsables y que París ha convocado al embajador iraní para trasladarle su protesta.

Barrot ha hecho el anuncio durante la primera jornada de la reunión de ministros de Exteriores del G7 en París. El jefe de la diplomacia francesa ha calificado lo ocurrido como el primer ciberataque de sabotaje a gran escala en territorio francés.

El ataque provocó averías en los equipos, dañó grandes cantidades de mercancía y causó una veintena de incendios, según la Fiscalía de París.

El ministro ha asegurado que el ataque "no quedará sin consecuencias" y ha señalado que Francia se reserva la adopción de otras medidas, públicas o no, para responder al sabotaje y disuadir a quienes pudieran intentar repetirlo.

La Fiscalía investiga a una unidad iraní de ciberataques

La investigación judicial se centra en Shahid Kaveh, una unidad de operaciones informáticas ofensivas vinculada a los Guardianes de la Revolución. Según la fiscal de París, Laure Beccuau, las pesquisas apuntan al jefe del grupo y a sus dos adjuntos, y siguen abiertas a otras personas que puedan ser identificadas. En el marco de la causa ya se han emitido varias órdenes internacionales de detención.

La Fiscalía investiga posibles delitos de daños a sistemas informáticos en banda organizada, con el agravante de haber actuado al servicio de una potencia extranjera.

Entre los indicios que vinculan el ataque con el grupo iraní, Beccuau ha señalado el uso del farsi y de direcciones IP que apuntan a equipos situados en Irán. Los investigadores consideran que el método empleado coincide con el que atribuyen a esa unidad.

Los atacantes desactivaron las alertas de las cámaras frigoríficas

Según la Fiscalía, los atacantes aprovecharon fallos de seguridad en dos empresas a las que las grandes superficies encargaban el mantenimiento y el control de sus cámaras frigoríficas. Así consiguieron acceder a los sistemas que regulaban a distancia la temperatura de los equipos y desactivar las alertas.

Una vez dentro, activaron un programa de descongelación capaz de elevar la temperatura hasta los 50 grados. Los trabajadores de los supermercados descubrieron los daños a la mañana siguiente. La Fiscalía ha cifrado en cerca de 700 los establecimientos afectados y ha señalado que el sabotaje ocasionó pérdidas importantes, además de los incendios.

En los días posteriores, otros ciberataques afectaron a bancos de sangre franceses y se registraron incidentes similares en otros países europeos.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

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