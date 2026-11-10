Antena 3 Noticias
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Huelga de maquinistas

Primera jornada de huelga de maquinistas: los servicios mínimos no se estàn cumpliendo ni en Madrid, ni en Cataluña, ni en Valencia

Los servicios mínimos se están incumpliendo en varias ciudades españolas. Los paros de la primera jornada de huelga de maquinistas finalizarán a las 23:59 horas.

Comienza la huelga en Renfe que forzará la cancelación de cientos de trenes

Primera jornada de huelga de maquinistas: los servicios mínimos no se están cumpliendo en varias ciudades | Efe

Publicidad

Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
Publicado:

A las 00:01 horas de esta madrugada comenzaba la primera jornada de la huelga de maquinistas convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) y dirigidas al personal de conducción del grupo Renfe por el "incumplimiento de los compromisos adquiridos". Este paro finalizará a las 23:59 horas de este martes.

Caos esta mañana en la estación de Sants, en Barcelona, también en Atocha, en Madrid y en otras ciudades por el incumplimiento de los servicios mínimos. Pero las complicaciones en la movilidad no solo se registrarán durante el día de hoy ya que por la huelga general que se celebra en todo el país este miércoles también se verán afectados. La segunda jornada de huelga será el jueves y se desarrollará en tres franjas diferentes: de 06:20 a 09:20 horas, de 14:20 a 17:20 horas y de 21:20 a 23:20 horas.

Servicios mínimos

Los servicios mínimos impuestos para Cercanías oscilaban entre el 75% en hora punta y el 50% el resto del día, en Media Distancia se estableció una media del 65%, en Alta Velocidad/Larga Distancia del 72% y en Mercancías del 20%.

Renfe ha informado de que estos servicios mínimos impuestos en Cataluña no se están cumpliendo. La Generalitat ha decretado para este martes servicios mínimos en el servicio ferroviario del 66% durante las horas punta (de 6 a 9:30 horas y de 17 a 20:30 horas) y del 33 % en el resto del día.

Fuentes de Renfe han indicado que a las 6:00 horas no han salido 14 trenes, más de la mitad de los 25 trenes que estaba previsto que se pusieran en marcha dentro de los servicios mínimos. A las 6:30 horas se han suprimido un 60% de los trenes programados en el marco de estos servicios mínimos. Renfe recomienda a los usuarios que busquen transportes alternativos y recuerde que pueden pedir la devolución de los billetes.

En Cercanías Madrid, a través de su perfil en X se informaba de que no circulaban varías líneas. "Con motivo de la huelga convocada por el sindicato de maquinistas SEMAF para hoy, 10 de noviembre, se están produciendo afectaciones al servicio debido al incumplimiento de los servicios mínimos establecidos. No circulan los trenes de líneas C-3, C-4 y C-5. Excepcionalmente, circula algún tren puntual de líneas C-1, C-2, C-7, C-8 y C-10".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Yolanda Díaz plantea subir el salario mínimo un 5,3% en 2027, por encima de la recomendación de sus expertos

Yolanda Díaz

Publicidad

Economía

tren AVE y tren Iryo

¿Por qué hacen huelga los maquinistas? Estas son sus exigencias: mayor seguridad, más mantenimiento, mejoras laborales...

Comienza la huelga en Renfe que forzará la cancelación de cientos de trenes

Primera jornada de huelga de maquinistas: los servicios mínimos no se estàn cumpliendo ni en Madrid, ni en Cataluña, ni en Valencia

tren AVE y tren Iryo

Pérdidas de más de 185 millones de euros solo en Málaga por la interrupción de la alta velocidad

Rodalies Cataluña
Renfe

Retrasos generalizados en Rodalies y trenes regionales de Cataluña en la víspera de la huelga de maquinistas

Un cajero automático
Despoblación

Cajeros ambulantes para llevar el efectivo a las zonas más despobladas

Valencia pone límites a los grupos turísticos para reducir molestias a los vecinos
TURISMO MASIVO

Valencia pone límites a los grupos turísticos para reducir molestias a los vecinos

El consistorio prepara nuevas restricciones para las visitas guiadas y los recorridos en bicicleta. Los residentes denuncian el ruido, las despedidas de soltero y las dificultades para transitar por las aceras.

Imagen de archivo de pasajeros
ALTA VELOCIDAD

De cincuenta minutos a tres horas: el día a día de las personas que viven en Ciudad Real y trabajan en Madrid

La interrupción de la línea de alta velocidad entre Madrid y Ciudad Real, provocada por el accidente de Urda, ha obligado a miles de personas a afrontar más de seis horas diarias de desplazamientos. Una situación que ha trastocado su vida personal y laboral.

Trenes en la estación del AVE de Santa Justa, en Sevilla

Sevilla pierde hasta 1,5 millones de euros al día por el aislamiento ferroviario: hoteles y restaurantes ya notan las consecuencias

Imagen archivo de aceite

El Gobierno retira 188.000 toneladas de aceite por exceso de oferta: "Los precios están hundidos"

Palacio de Justicia de Pontevedra

La Justicia reclama al SEPE un baño de “realidad sociológica” y le obliga a devolver el paro a un vecino de Pontevedra

Publicidad