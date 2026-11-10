Primera jornada de huelga de maquinistas: los servicios mínimos no se estàn cumpliendo ni en Madrid, ni en Cataluña, ni en Valencia

A las 00:01 horas de esta madrugada comenzaba la primera jornada de la huelga de maquinistas convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) y dirigidas al personal de conducción del grupo Renfe por el "incumplimiento de los compromisos adquiridos". Este paro finalizará a las 23:59 horas de este martes.

Caos esta mañana en la estación de Sants, en Barcelona, también en Atocha, en Madrid y en otras ciudades por el incumplimiento de los servicios mínimos. Pero las complicaciones en la movilidad no solo se registrarán durante el día de hoy ya que por la huelga general que se celebra en todo el país este miércoles también se verán afectados. La segunda jornada de huelga será el jueves y se desarrollará en tres franjas diferentes: de 06:20 a 09:20 horas, de 14:20 a 17:20 horas y de 21:20 a 23:20 horas.

Servicios mínimos

Los servicios mínimos impuestos para Cercanías oscilaban entre el 75% en hora punta y el 50% el resto del día, en Media Distancia se estableció una media del 65%, en Alta Velocidad/Larga Distancia del 72% y en Mercancías del 20%.

Renfe ha informado de que estos servicios mínimos impuestos en Cataluña no se están cumpliendo. La Generalitat ha decretado para este martes servicios mínimos en el servicio ferroviario del 66% durante las horas punta (de 6 a 9:30 horas y de 17 a 20:30 horas) y del 33 % en el resto del día.

Fuentes de Renfe han indicado que a las 6:00 horas no han salido 14 trenes, más de la mitad de los 25 trenes que estaba previsto que se pusieran en marcha dentro de los servicios mínimos. A las 6:30 horas se han suprimido un 60% de los trenes programados en el marco de estos servicios mínimos. Renfe recomienda a los usuarios que busquen transportes alternativos y recuerde que pueden pedir la devolución de los billetes.

En Cercanías Madrid, a través de su perfil en X se informaba de que no circulaban varías líneas. "Con motivo de la huelga convocada por el sindicato de maquinistas SEMAF para hoy, 10 de noviembre, se están produciendo afectaciones al servicio debido al incumplimiento de los servicios mínimos establecidos. No circulan los trenes de líneas C-3, C-4 y C-5. Excepcionalmente, circula algún tren puntual de líneas C-1, C-2, C-7, C-8 y C-10".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.