Giacomo Naldi, exfisio de Jannik Sinner: "Fue solo una desafortunada serie de coincidencias"

Muchos se ha escrito y dicho sobre el doble positivo en clostebol de Jannik Sinner en Indian Wells 2024, un caso que se cerró con una sanción pactada de tres meses para el de San Cándido entre febrero y mayo de este año. Giacomo Naldi era el fisio del jugador italiano en aquel momento y fue despedido por Sinner tras ese doble positivo. Ahora, varios meses después de aquel episodio en el desierto californiano, el fisioterapeuta italiano ha concedido una entrevista a 'La Gazzetta dello Sport' en la que ha dado su punto de vista sobre lo ocurrido.

"Siempre me comporté correctamente, nunca busqué protagonismo. Estas son las primeras declaraciones oficiales que hago desde que ocurrió todo, a veces se me han atribuido palabras sacadas de contexto que han desencadenado odio en las redes sociales y polémicas en mi contra. A diferencia de otros, nunca he dicho nada sobre lo ocurrido, y creo que mi corrección ha sido evidente y apreciada", apunta Naldi.

El fisio italiano explica cómo fue su reencuentro con Jannik Sinner en el circuito y aclara que todo es cordial entre él y el jugador de San Cándido.

"Hablamos, fue cordial, nos contamos cosas privadas. Más allá de todo, queda la relación humana después de un caso que nos involucró y que solo fue una desafortunada serie de coincidencias, y somos conscientes de ello. Vi a Cahill, que siempre ha sido muy amable, me crucé con Ferrara. Vengo del baloncesto, siempre he intentado aportar espíritu de equipo al equipo de Sinner y es una de las cosas que más se ha apreciado. Aunque la colaboración se haya interrumpido, no guardo rencor. Lo que ha pasado no se puede cambiar, pero hay que pasar página. La vida continúa", asegura Naldi.

"Nunca he querido comentar lo que pasó con el equipo de Sinner y seguiré sin hacerlo"

La versión oficial es que el fisio italiano dio un masaje al tenista italiano sin guantes. Lo hizo con una herida en su dedo que había curado con un producto que contenía el clostebol encontrado en cantidades mínimas en el organismo de Sinner, insuficiente para mejorar las actuaciones deportivas y motivo por el que fue sólo sancionado tres meses por la Asociación Mundial Antidopaje (AMA).

"Nunca he querido comentar lo que pasó con el equipo de Sinner y seguiré sin hacerlo. Aunque es un asunto que me ha dolido, tanto humana como profesionalmente", asegura Naldi.

"Estoy muy contento de estar de vuelta en el circuito, de experimentar la atmósfera de un Grand Slam. Y la bienvenida fue excelente por parte de todos. Jugadores, entrenadores, preparadores físicos", afirma un Naldi que admite que también habló con Carlos Alcaraz.

"Vino a conocerme, fue muy amable como siempre, tuvimos una charla y es algo que me dio un placer inmens. Todo absolutamente tranquilo. Al final, el tiempo pasa, cada uno sigue su camino. Ya todos sabemos cómo fueron las cosas, y quien no lo sepa puede leer la sentencia. No me sentí observado, fue como retomar el hilo de la conversación donde lo dejé", concluye Giacomo Naldi.

