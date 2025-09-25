Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El asesino de Aitor Zabaleta, entre los invitados a la boda de 'El Ratilla' en Fuenlabrada

Ricardo Guerra, condenado a 17 años de cárcel por el asesinato de Aitor Zabaleta en 1998, acudió a la boda de 'El Ratilla', uno de los líderes del grupo ultra 'Suburbios Firm', en Fuenlabrada, Madrid.

Una fotografía de la boda de 'El Ratilla'

Ricardo Guerra, condenado por el asesinato de Aitor Zabaleta en 1998, acudió a la boda de 'El Ratilla' | Espejo Público

La boda de 'El Ratilla' en Fuenlabrada sigue acaparando la actualidad y ahora se ha sabido que entre los invitados al enlace estuvo Ricardo Guerra, el autor del asesinato del seguidor de la Real Sociedad Aitor Zabaleta en 1998 y por el que fue condenado a 17 años de cárcel.

Guerra estuvo entre los asistentes a la boda de 'El Ratilla', unos de los líderes del grupo ultra 'Suburbios Firm', en Fuenlabrada, Madrid,. Ricardo Guerra apuñaló a Zabaleta en los aledaños del Vicente Calderón en 1998.

La boda del Ratilla ha acabado en una redada policial en la que la Policía Nacional ha detenido en Madrid a trece personas relacionadas con el grupo ultra deportivo 'Suburbios Firm' acusados de pertenecer a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales, unos presuntos delitos por los que tres de los arrestados han ingresado en prisión.

Los integrantes de 'Suburbios Firm' fueron expulsado del Frente Atlético por su extrema violencia y la Policía Nacional sostiene que se trataba de un grupo "muy cohesionado y jerarquizado en torno a su líder" y que incitaban al odio y a la violencia extrema contra colectivos antagónicos y vulnerables.

Durante los registros, realizados de forma simultánea en diez viviendas y una empresa, los agentes de la Policía Nacional han intervenido un arma de fuego, armas simuladas, dos chalecos antibalas, tres pistolas táser, más de 50 defensas extensibles, numerosas armas blancas y varios kilos de sustancias estupefacientes, incluidos cinco kilos de cocaína.

Asimismo, se ha intervenido abundante material de carácter supremacista, relativo al grupo Suburbios Firm y también a otros grupos ultras hermanados con este. También se ha incautado un vehículo caleteado para le transporte clandestino de droga y más de 100.000 euros en efectivo repartido en los domicilios.

