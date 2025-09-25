El equipo español de SailGP remonta en Suiza para llegar cuarto a las aguas de Cádiz

La competición de vela de alta velocidad, la SailGP, estrenó el lago Leman de Ginebra y cuando muchos daban por perdido al equipo español, los gallos se impusieron en la última carrera del GP de Suiza para remontar hasta la quinta posición. Diego Botín, Florian Trittel y Joel Rodríguez remontaron posiciones y llegarán a la Bahía de Cádiz cuartos en la general.

"La última regata con una buena salida y manteniéndonos delante ha permitido reengancharnos a la clasificación general. Estamos ahora más cerca de la final que antes de este gran premio", explica Florian Trittel, wing trimmer del equipo español.

Tras un tramo muy igualado en el que todos los F50 marcharon en línea, el F50 Victoria fue capaz de imponerse a los demás y abrir hueco, para terminar sumando 10 puntos y remontar hasta la quinta posición del evento. Además, tanto Nueva Zelanda como Gran Bretaña -rivales directos de los españoles- quedaron muy atrás y terminaron fuera de los tres primeros puestos.

"Hoy hemos visto que una carrera lo puede cambiar todo. Las cosas antes de la última manga pintaban muy mal y este último resultado nos hace afrontar los dos Grandes Premios que quedan de otra manera. Soñamos con la final, es nuestro objetivo, pero tenemos mucho en lo que trabajar y necesitamos estar finos", dijo Florian Trittel.

Florian Trittel: "Fue complicado, hemos visto muy poco viento"

No comenzaron bien, a bordo del catamarán lucharon hasta el final. La victoria para Alemania, con Erik Heil al timón acabaron proclamándose campeones tras sorprender a Australia y Suiza, así lograban su primer triunfo en SailGP.

Varios equipo no pudieron completar la sesión debido a la falta de viento, el equipo español también lo padeció, como afirma Florian: "Fue complicado, hemos visto muy poco viento, hemos tenido los timones pequeños por eso nos ha costado hoy más volar. Yo creo que nos vamos con una sensación de que tenemos aún mucho trabajo que hacer y queremos llegar. Hay que estar finos en lo que queda de temporada".

Con los Alpes como telón de fondo terminó la décima cita de la SailGP. Liderados por los campeones olímpicos Diego Botín y Florian Trittel, el equipo español regresará a casa el primer fin de semana de octubre (4 y 5 de octbure). El próximo gran premio se disputará en la costa gaditana y allí tendrán todo el apoyo del público. "Queda Cádiz con todo nuestro apoyo en casa", sostiene Florian Trittel.

Tras el quinto puesto en el lago Lemán, España llegará a Cádiz en cuarta posición de la general, con 70 puntos. Tres más tiene Nueva Zelanda (73), mientras que Gran Bretaña tiene 75 y Australia 76. España peleará por todo en casa, del 4 y 5 de octubre.

