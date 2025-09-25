Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere entrenando Shewarge Alene, ganadora del último maratón de Estocolmo, a los 30 años

La atleta etíope ha fallecido repentinamente apenas 4 meses después de su victoria en el maratón sueco.

La atleta etíope Shewarge Alene

Luis F. Castillo
Publicado:

La etíope Shewarge Alene, ganadora del último maratón de Estocolmo, ha muerto este jueves a los 30 años solo cuatro meses después de su victoria el pasado 31 de mayo, según confirmó la organización del maratón sueco.

"Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de Shewarge Alene, ganadora del Maratón de Estocolmo. Alene se sintió mal durante una sesión de entrenamiento y fue llevada al hospital, donde lamentablemente no se pudo salvar su vida. Tenía 30 años. Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos", reza el comunicado del maratón sueco.

Alene, experimentada corredora de maratón, poseía una mejor marca en la distancia de 2h27:26 realizada el 15 de octubre de 2023 en Cape Town (Sudáfrica). Recientemente, el 31 de mayo ganó la maratón de Estocolmo con un tiempo de 2:30:38.

