Jannik Sinner admite que pensó en dejar el tenis tras su positivo: "Los jugadores me miraban diferente"

Jannik Sinner, número 1 del mundo y ganador de tres grand slam, se encuentra en pleno periodo de suspensión tras su doble positivo en clostebol, una sanción de tres meses que expirará a principios de mayo, cuando el de San Cándido regresa a las pistas para competir en el Masters de Roma y en Ronald Garros. Ese negro capítulo de su carrera le ha afectado hasta el punto de pensare en dejar el tenis, cómo él mismo ha reconocido en una entrevista a la cadena pública italiana RAI.

El actual campeón del US Open y el Open de Australia ha admitido que tras el major oceánico, donde defendió su corona y logró el tercer grand slam de su carrera, estuvo cerca de colgar la raqueta.

"Cuando llegué a Australia en enero me sentí muy incómodo porque todos los jugadores me miraban diferente. Por un momento pensé en dejarlo todo", reconoció el jugador italiano.

"Me costó mucho aceptar los tres meses de sanción"

Jannik Sinner, en esa entrevista con la RAI, explicó cómo se entero de sus positivos.

"Empezamos muy bien también este año. Luego pasó lo que pasó. Al principio, la situación en la que me encontraba fue un poco extraña, y también fuera del campo sucedieron cosas que no me esperaba. No entendía lo que había pasado, no sabía nada. Me costó mucho aceptar los tres meses de sanción. Pasé un año lleno de dificultades", asegura Jannik Sinner.

"No sabía nada y tuvieron que explicármelo. Entonces acepté porque no podía hacer más que aceptarlo. Me costó aceptar estos tres meses, porque mentalmente no había hecho nada", añadió Sinner.

El italiano y número 1 del mundo lamentó que "lo que sentía en la cancha no era como debería sentirse un jugador"

Sin embargo, valoró el apoyo recibido: "Lo bueno es que tuve gente a mi alrededor que me ayudó mucho. Cree mi propia burbuja donde nadie más entraba", destacó Sinner.

