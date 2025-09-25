Ricky Rubio: "Se debería parar el mundo" por la guerra en Gaza

Ricky Rubio se mostró contundente al hablar sobre la guerra en Gaza. El base del Joventut Badalona, en la jornada de atención a medios previa al inicio de la temporada, opinó que "se debería parar el mundo" y calificó de "inconcebible" que la gente siga "con la vida normal del día a día sabiendo que pasan estas cosas".

El internacional español fue preguntado, por ejemplo, por la participación de equipos israelíes en competiciones internacionales, como el Hapoel Holon, rival de la Penya en la Liga de Campeones de baloncesto.

"Esto no va solo de deporte, aunque es cierto que el deporte ayuda a unir, a transmitir valores, y en la vida en general tendría que ser así"

Rubio recordó la paralización que supuso la pandemia: "Con el Covid, y no quiero comparar situaciones, la vida se paró por un momento y después siguió todo. Para mí, en una guerra de este estilo, también se tendría que parar el mundo, solucionar esto y después seguir adelante. Esto no va solo de deporte, aunque es cierto que el deporte ayuda a unir, a transmitir valores, y en la vida en general tendría que ser así. Pero hay conflictos de intereses y cada uno intenta sacar su parte. Deberíamos mirar más allá".

"Todos tenemos que hacer lo que podamos"

En este sentido, pidió "un posicionamiento de los que gobiernan" que ayude también a los jugadores: "Entre todos tenemos que hacer lo que podamos, pero también nos tenemos que apoyar en los que realmente pueden hacer cosas. Nosotros como pueblo podemos alzar la voz, pero si arriba no acaban de dar el empujón... Entre todos tenemos que poner nuestro granito de arena".

El catalán advirtió, no obstante, de la responsabilidad de sus palabras: "Hay que ser precavido cuando das una opinión de este estilo, sobre todo siendo un personaje público. Podemos decir si tiene que jugar o no un equipo, pero esto va más allá del baloncesto. Va de vidas, de niños que están muriendo, y es inconcebible que podamos seguir con la vida normal del día a día sabiendo que pasan estas cosas. Tenemos que ser muy conscientes e intentar ayudar a la gente que lo pasa mal".

Su futuro en la selección española

Rubio también habló sobre un posible regreso a la selección española: "Tengo dos hijos, he jugado muchos años en la selección, mis prioridades van cambiando sobre todo con la familia. Si se llega a una parte en que todo es compatible, sí, pero vamos paso a paso. Veremos cómo evoluciona esto. No me quiero cargar de mucho desde un inicio. Iremos viendo según las sensaciones".

Su regreso al Joventut

Tras un año apartado de las pistas por decisión personal, el base reconoció que está "disfrutando" de su vuelta y que esperaba "estar peor", aunque en la Liga Catalana se sintió "bien a nivel físico y mental".

"Veremos cómo evoluciona. Venía con cero expectativas y esto me ha ayudado mucho a disfrutar del día a día. Intentaré sumar y ayudar en lo que necesite el equipo y veremos cómo evoluciona. Estoy dispuesto a lo que haga falta, pero 30 minutos no creo que los pueda aguantar", valoró.

Sobre su rol en el equipo, aclaró que no se considera el referente: "Tenemos un bloque muy sólido con veteranos como Tomic o Hanga que han llevado el peso durante muchos años de su carrera, y jóvenes que tienen que tener más protagonismo. Como base tienes la pelota en tus manos mucho tiempo e intentas hacer lo mejor para el equipo, y me he sentido cómodo, pero después de un año parado todavía hay que encender la grúa poco a poco y ver cómo evoluciona todo".

