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De la Fuente tranquiliza sobre Nico Williams: "No tiene la lesión que pensábamos"

El extremo del Athletic tiene una sobrecarga y podría regresar en una hipotéticos octavos o cuartos de final si España sigue adelante en el Mundial.

Nico Williams durante un entrenamiento con España

Nico Williams durante un entrenamiento con España EFE

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
Publicado:

La preocupación instalada en la selección española tras el partido ante Uruguay ha dado paso al optimismo. Luis de la Fuente confirmó este lunes que las molestias de Nico Williams y Yéremy Pino no son tan graves como se temía inicialmente y abrió la puerta a que ambos puedan volver a jugar durante el Mundial de 2026 si España continúa avanzando en el torneo.

El seleccionador explicó que el caso de Nico ha evolucionado mucho mejor de lo esperado y descartó una lesión importante. "Nico no tiene la lesión que pensábamos, es una sobrecarga, pero esa molestia puede que le impida estar en el próximo partido", afirmó en una entrevista concedida a Radio Nacional de España.

El objetivo: recuperarle para octavos

Todo apunta, por tanto, a que el extremo del Athletic Club será baja en el duelo de dieciseisavos de final ante Austria. Pese a esa ausencia prácticamente segura, el cuerpo técnico confía en recuperar al internacional español si la Roja supera la siguiente eliminatoria.

"Veo bien a Nico, hablé ayer con él. Los servicios médicos nos recomiendan que retome la actividad en los próximos días. Los jugadores tienen que asumir cierto riesgo y los jugadores están predispuestos", explicó De la Fuente. El objetivo pasa por que el extremo pueda reaparecer en unos hipotéticos octavos de final.

El mensaje de Nico tras lesionarse

El seleccionador también reveló cómo vivió las horas posteriores a la lesión del futbolista. Nada más conocerse el parte médico emitido por la Federación, Nico publicó un mensaje en redes sociales en el que reconocía estar viviendo "uno de los peores días de su vida". El jugador sufrió una "lesión muscular en el aductor derecho tras un fuerte trauma provocado por una entrada", según informó la RFEF.

De la Fuente explicó que quiso hablar personalmente con él para tranquilizarle: "Después de hablar conmigo era otro, parecía que no tenía molestias. En caliente es legítimo decir eso, mostrar que estás dolido. Pero al día siguiente su actitud en el grupo era otra, de alegría".

También defiende a Rodri Hernández

Durante la entrevista, el técnico riojano aprovechó para responder a algunas de las críticas recibidas durante el torneo: "Me duelen las injusticias y ante ellas, me rebelo", aseguró.

Además, salió en defensa de uno de sus jugadores más importantes: "Me parece insultante cuestionar a Rodri. Está en un nivel altísimo e hizo un partido buenísimo".

Con la tranquilidad de saber que Nico Williams y Yéremy Pino podrían volver antes de que termine el Mundial, España afronta ahora el cruce de dieciseisavos ante Austria con el objetivo de seguir avanzando y recuperar efectivos para las rondas decisivas.

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Cuadro final y eliminatorias del Mundial 2026: ¿quién es el rival de España en dieciseisavos y cuál es su camino hacia la final?

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