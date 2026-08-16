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Carrera de Burros

Moro destrona a Dinamita y se corona en la carrera de burros de Escairón

El burro llegado desde Bilbao se impone en una final muy reñida y acaba con el reinado de cuatro años de Dinamita en la tradicional prueba de O Saviñao.

Participantes de la carrera de burros

Moro destrona a Dinamita y se corona en la carrera de burros de Escairón | Europa Press

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Paula Fernández
Publicado:

Moro, llegado desde Bilbao, se proclamó campeón de la tradicional carrera de burros de Escairón, uno de los actos más multitudinarios de las fiestas patronales de O Saviñao. Junto a su jinete, Arkaitz Ormaetxea, se impuso en una final muy exigente después de una carrera marcada por los nervios y los inesperados cambios de rumbo de algunos participantes. Más de una veintena de burros y sus jinetes participaron en una prueba en la que Dinamita, ganador de las cuatro últimas ediciones, no pudo repetir título.

Una carrera en la que puede pasar de todo

Montar un burro y conseguir que mantenga el rumbo no es tan sencillo como pueda parecer. En Escairón se disputaron varias rondas antes de llegar a las semifinales y en cada una de ellas los participantes tenían que completar una vuelta al campo de fútbol de A Lama, abarrotado de público. En la final, el recorrido se duplicó.

Los animales protagonizaron algunos de los momentos más llamativos de la jornada: salidas a destiempo, frenazos, giros inesperados y movimientos bruscos que provocaron más de una caída. El propio Arkaitz Ormaetxea tuvo que comprobarlo en primera persona después de caerse durante la clasificatoria. Aun así, volvió a subirse a Moro y consiguió alcanzar la victoria en la final.

Moro, el campeón de los burros

La preparación fue una de las claves del triunfo. Ormaetxea explica a Antena 3 Deportes que entrena a Moro un día sí y otro no, alternando sesiones de trote y galope. También destaca la importancia de una buena alimentación y de tratar correctamente al animal. "Si están bien entrenados y tratados, los burros corren solos", explica el jinete, que insiste en que el bienestar de los animales es fundamental durante la competición. Moro, además, ya apuntaba maneras desde pequeño: Ormaetxea asegura que decidió comprarlo cuando tenía apenas dos años porque "era muy atleta".

En la final, Moro tuvo que enfrentarse a Rocky, llegado desde Asturias, que peleó hasta la última recta junto a su jinete, Aníbal Linares. Finalmente, el oro fue para el binomio bilbaíno, la plata para Rocky y el bronce para Caprichoso de Oza, primer gallego del podio, con David Freire. Así, después de cuatro años de dominio de Dinamita, Escairón ya tiene nuevo campeón y se llama Moro.

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