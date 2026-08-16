Cristiano anuncia su retirada: "Probablemente, este será mi último año en el fútbol"

Cristiano Ronaldo ha reconocido que probablemente 2026 será su último año como futbolista profesional. El delantero portugués, de 41 años, aseguró en una entrevista con la revista estadounidense Vogue que quiere cerrar su carrera dejando "un legado espectacular". El jugador del Al Nassr habló sobre su futuro junto a su esposa, Georgina Rodríguez, con motivo de su reciente boda. Ronaldo explicó que ya tiene definido su plan para cuando deje el fútbol y que cuenta con numerosos proyectos para mantenerse ocupado.

Entre sus negocios destacan el sector hotelero, las clínicas de implantes capilares, el agua embotellada y los medios de comunicación. Además, el portugués aseguró que quiere dedicar más tiempo a viajar, jugar al pádel y disfrutar de todo lo conseguido durante sus 25 años de carrera. "Al fin y al cabo, han sido 25 años de mucho sacrificio", afirmó Ronaldo, que recientemente disputó su sexto y último Mundial con Portugal. El combinado luso cayó eliminado ante España en los octavos de final.

Ronaldo afronta así la que podría ser su última temporada en activo, mientras continúa jugando en Arabia Saudí con el Al Nassr.

Los 1.000 goles, su gran final

Cristiano Ronaldo afronta la recta final de su carrera con un objetivo histórico: alcanzar los 1.000 goles. El portugués suma actualmente 976 tantos y, si finalmente se retira al término de la próxima temporada, todavía tendría tiempo para completar una cifra que supondría otro hito en su extraordinaria trayectoria.

El cinco veces ganador del Balón de Oro acumula además 37 títulos entre clubes y la selección portuguesa, consolidándose como una de las grandes leyendas de la historia del fútbol.