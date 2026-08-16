Rafa Jódar firma una remontada extraordinaria salvando dos bolas de partido ante Shapovalov

Rafa Jódar protagonizó una espectacular remontada en su debut en el torneo de Cincinnati, séptimo Masters 1.000 de la temporada, al imponerse al canadiense Denis Shapovalov por 7-5, 4-6 y 7-5. El madrileño sobrevivió a dos bolas de partido y se enfrentará en tercera ronda al chileno Alejandro Tabilo.

Jódar, de 19 años y número 11 del mundo, demostró su carácter competitivo en un tercer set en el que llegó a estar 1-5 abajo. El español salvó dos puntos de partido con Shapovalov al servicio y, a partir de ahí, encadenó seis juegos consecutivos para completar la remontada en dos horas y 56 minutos.

El partido ya había mostrado la capacidad de reacción del español en el primer set. Después de que Shapovalov rompiera su servicio para colocarse 4-3, Jódar respondió inmediatamente con un 'contrabreak' y volvió a quebrar al canadiense en el último juego para adelantarse en el marcador. Sin embargo, Shapovalov reaccionó en la segunda manga y, con un único 'break' en el juego inaugural, consiguió igualar el encuentro.

La emoción alcanzó su punto máximo en el tercer set. Shapovalov tomó una ventaja de 5-1 y dispuso de dos oportunidades para cerrar el partido cuando sacaba para la victoria. Jódar resistió y ganó seis juegos consecutivos para culminar una remontada de enorme mérito. El canadiense, número 48 del ranking ATP, llegó a mostrar su frustración por algunas interrupciones del español, que tuvo que detenerse en un par de ocasiones para solucionar problemas con sus zapatillas.

"Tuve que darlo todo hoy para ganar este partido. Estoy muy contento con cómo controlé mis emociones hoy, especialmente en el tercer set. Estoy muy feliz de conseguir mi primera victoria en Cincinnati", declaró Jódar a pie de pista. Con este triunfo, el madrileño se consolida además como el tercer jugador con más victorias en el circuito esta temporada, con un balance de 35-13, solo por detrás del alemán Alexander Zverev, con 45, y del italiano Jannik Sinner, con 44.

Su próximo rival será Alejandro Tabilo, número 29 del mundo, que superó en segunda ronda al alemán Jan-Lennard Struff por 6-3 y 6-4. Jódar y Tabilo ya se han enfrentado dos veces este año: el chileno ganó en Indian Wells, mientras que el español se impuso en las semifinales de Washington.