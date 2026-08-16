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Gimnasia Rítmica

Nueva medalla para la rítmica española: plata en el ejercicio mixto

El equipo de Alejandra Quereda y Ana Peláez se cuelga un nuevo metal después del oro conseguido el sábado.

Nueva medalla para la rítmica española: plata en el ejercicio mixto

Nueva medalla para la rítmica española: plata en el ejercicio mixto EFE

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Daniel Caballero
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La gimnasia rítmica española cerró este domingo los Mundiales de Frankfurt con una nueva medalla, una plata en la final del ejercicio mixto, apenas un día después de conquistar el oro en el all around y asegurar así su clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El conjunto español, capitaneado por Inés Bergua y formado también por Andrea Corral, Salma Solaun, Lucía Muñoz y Marina Cortelles, logró una puntuación de 29,050, solo superada por Brasil, que se llevó el oro con 29,450. Bulgaria completó el podio con 28,750.

Las españolas realizaron un ejercicio sólido y brillante, aunque cometieron pequeños errores en algunas recepciones. El resultado confirma el gran momento del equipo dirigido por Alejandra Quereda y Ana Peláez, que ya había hecho historia el sábado al proclamarse campeón del mundo en el concurso completo por primera vez desde 1991.

Brasil evitó el doblete español con una actuación prácticamente perfecta al ritmo de Lady Gaga. Bulgaria, por su parte, consiguió el bronce tras firmar su mejor ejercicio de la temporada. España abandona Frankfurt como campeona mundial del all around y subcampeona en el ejercicio mixto, además de con el billete olímpico asegurado. El próximo gran objetivo será el Campeonato de Europa del próximo año, que se celebrará en Pamplona.

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