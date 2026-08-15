España vuelve a reinar 35 años después: oro mundial en rítmica y billete directo para Los Ángeles 2028

España vuelve a tocar el cielo en la gimnasia rítmica. El conjunto formado por Inés Bergua, Salma Solaun, Andrea Corral, Andrea Fernández, Lucía Muñoz y Marina Cortelles se ha proclamado campeón del mundo en el concurso completo en Fráncfort, 35 años después del último oro mundial conquistado por España.

El triunfo, además de devolver a la gimnasia rítmica española a lo más alto del podio mundial, garantiza al equipo nacional una plaza directa para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El conjunto dirigido por Alejandra Quereda y Ana Pelaz firmó una actuación prácticamente perfecta en los dos ejercicios y terminó con 57,450 puntos. España dominó tanto el ejercicio mixto de aros y mazas como la rutina de cinco pelotas, logrando en ambos casos la mejor puntuación de la competición.

En el primer ejercicio, las españolas brillaron al ritmo del mambo. Ejecutaron con precisión los lanzamientos y elementos de máxima dificultad para conseguir 28,950 puntos. Lejos de conformarse, mantuvieron el nivel en la segunda rutina, con cinco pelotas y música de Residente, en la que obtuvieron 28,500 puntos sin penalizaciones.

Estas dos notas no solo les dieron el título mundial, sino también el acceso directo a las finales por aparatos que se disputarán este domingo.

35 años después del oro de Atenas

El éxito de Fráncfort rompe una sequía de más de tres décadas. España no conquistaba un oro mundial por equipos desde Atenas 1991, cuando el conjunto dirigido por Emilia Boneva se impuso por delante de la Unión Soviética.

Desde entonces, la selección española había acumulado cinco platas mundiales, Bruselas 1992, París 1994, Viena 1995, Budapest 1996 y Sevilla 1998; y cuatro bronces, logrados en Stuttgart 2015, Sofía 2022, Valencia 2023 y Río de Janeiro 2025. El nuevo título confirma además la extraordinaria progresión del conjunto actual, que ya había encadenado sendos tripletes de oro en los Europeos de 2025 y 2026.

La capitana Inés Bergua, de 22 años y olímpica en París, lidera un equipo en el que también destaca Salma Solaun, de 21 años y olímpica, junto a Andrea Fernández, Marina Cortelles, Andrea Corral y Lucía Muñoz.

Japón y Brasil completan el podio

Japón se colgó la medalla de plata con 56,700 puntos y cedió el título mundial que había conquistado en 2025. El conjunto nipón, sin embargo, logró uno de sus principales objetivos al asegurar también su clasificación para los Juegos de Los Ángeles.

El bronce fue para Brasil, que continúa consolidándose entre las grandes potencias internacionales. Las brasileñas, subcampeonas del mundo en 2025, sumaron 28,700 puntos en el ejercicio mixto y, pese a sufrir un error con caída de aparato en la rutina de cinco pelotas, consiguieron mantener la tercera posición y sellar igualmente su billete olímpico.

La competición dejó fuera del podio y de las plazas olímpicas a algunas de las grandes potencias tradicionales. Bulgaria, campeona olímpica en Tokio 2020, perdió sus opciones tras una caída en cinco pelotas. Israel también quedó fuera de la lucha por las medallas después de una actuación con varios errores, mientras que Rusia, bajo bandera neutral, presentó un conjunto que no pudo competir por las primeras posiciones.