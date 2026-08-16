Principio de acuerdo Manchester City-Barça por Rodri

El FC Barcelona y el Manchester City han alcanzado un principio de acuerdo para el traspaso de Rodri Hernández, que se convertirá en nuevo jugador azulgrana una vez se formalice la documentación del fichaje. El centrocampista madrileño firmará por cuatro temporadas y regresará así a LaLiga siete años después de abandonar el Atlético de Madrid.

Las negociaciones entre ambos clubes se han acelerado durante los últimos días después de que Rodri comunicara al Manchester City su deseo de cambiar de aires. El futbolista ya había dado su visto bueno al Barça y el club azulgrana ha ido acercándose a las condiciones económicas exigidas por el conjunto inglés hasta alcanzar un principio de acuerdo.

A falta de cerrar los contratos, el Barcelona confía en poder presentar a Rodri este miércoles en el Spotify Camp Nou, durante el Trofeo Joan Gamper ante el Al Ahly. El debut liguero del equipo azulgrana está previsto para el domingo 23 de agosto frente al Elche. El fichaje supone una de las grandes operaciones del mercado para el Barça. Rodri, Balón de Oro del Mundial, era también uno de los objetivos del Real Madrid y reforzará un centro del campo azulgrana en el que coincidirá con jugadores como Pedri, Gavi, Dani Olmo, Fermín López y Marc Bernal.

El centrocampista regresó este viernes a los entrenamientos del Manchester City después de sus vacaciones y cumplió con sus compromisos profesionales mientras avanzaban las negociaciones. El conjunto inglés, que este domingo perdió 3-0 ante el Arsenal en la Community Shield, tendrá que afrontar ahora la salida de uno de sus principales referentes.

Rodri será el cuarto fichaje del Barça para la temporada 2026-27, después de Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Jesse Bisiwu. A estas incorporaciones se sumará también Joao Cancelo, que llegará como agente libre tras desvincularse del Al Hilal.